Raluca Turcan îi critică dur pe liberali. Nu înțelege de ce partidul din care face parte nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD. "Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare"

Autor: Adrian Zia
Marti, 07 Octombrie 2025, ora 20:06
Raluca Turcan îi critică dur pe liberali. Nu înțelege de ce partidul din care face parte nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD. "Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare"
Raluca Turcan, deputat PNL FOTO /Hepta

Raluca Turcan, deputat PNL, a declarat marți, 7 octombrie, că prim-ministrul Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD, 'de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte', în schimb, 'dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare' și 'aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier'.

'Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o coaliție din care chiar PSD face parte. În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier. Ce-i drept, în secunda zero riști să intri sub valul de invective din partea colegilor de Coaliție. Dar e o tăcere care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut', a scris Turcan pe Facebook.

Ea a menționat că Ilie Bolojan este 'singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile'.

'Putem fi sau nu de acord cu măsurile lui Bolojan - dar un lucru e sigur: este singurul care și-a asumat responsabilitatea unei guvernări teribil de dificile, cu bune (puține) și cu multe datorii primite pe inventar de la Marcel Ciolacu', a transmis Raluca Turcan.

Turcan a susținut că România este în situația actuală pentru că, 'în anii trecuți, în primul rând PSD a împins țara în derapaje bugetare prin măsuri populiste și nesustenabile'.

'Poate într-o postare viitoare merită să îi amintim pe fiecare, cu nume și prenume. Până atunci, o întrebare simplă: Cui servește acest comportament, în care coaliția își sabotează propriul premier? Pentru că sigur nu servește României', a mai scris Turcan.

