Bolojan anunță trei decizii majore pentru PNL. Ce se întâmplă cu candidatul partidului pentru alegerile din București

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 04 Noiembrie 2025, ora 11:01
576 citiri
Bolojan anunță trei decizii majore pentru PNL. Ce se întâmplă cu candidatul partidului pentru alegerile din București
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu (stânga), lângă premierul Ilie Bolojan (dreapta). FOTO: Captură video Facebook/PNL

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 4 noiembrie, că Biroul Politic Național al partidului a reconfirmat susținerea pentru trei direcții majore de reformă – reducerea numărului de parlamentari, soluționarea problemei pensiilor speciale și modernizarea administrației publice. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor generate de adoptarea tacită în Senat a proiectului USR privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari și al pregătirilor pentru alegerile locale parțiale.

„Biroul Politic Național a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat. Vom susține reducerea numărului de parlamentari, vom susține rezolvarea, în cursul lunii noiembrie, a problemei care ține de pensiile speciale și vom susține reforma în administrația publică locală și cea centrală”, a declarat Ilie Bolojan.

Reforma politică și disputa privind reducerea numărului de parlamentari

Mesajul premierului vine la doar o zi după ce Senatul a adoptat tacit proiectul USR de reducere a numărului de parlamentari la 300. Actul normativ urmează să ajungă la Camera Deputaților, for decizional, însă coaliția va „ascunde” inițiativa într-un sertar, potrivit USR. „Am avut zero dezbateri și zero discuții. Ce se va întâmpla cu inițiativa? Probabil va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va așterne praful”, a spus liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

De cealaltă parte, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că există un acord politic pentru reducerea numărului de parlamentari, dar a admis că proiectul USR are „deficiențe juridice” și că discuțiile privind o formulă finală sunt încă deschise.

Ciprian Ciucu, candidatul liberal pentru Primăria Generală a Capitalei

În aceeași conferință, premierul Bolojan a confirmat decizia partidului de a-l susține pe Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, drept candidat la Primăria Generală a Capitalei. „A fost închisă procedura privind susținerea domnului Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei. Vreau să-i mulțumesc colegului meu, Ciprian, pentru că a acceptat să intre în această competiție”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că administrarea Bucureștiului este esențială pentru dezvoltarea României. „Am încredere că, pentru dezvoltarea țării noastre, administrarea cât mai bună a Bucureștiului de către Ciprian Ciucu este un lucru foarte bun. Dacă capitala țării noastre funcționează ca o locomotivă pentru România, înseamnă că și țara noastră va merge mai bine cu cât Bucureștiul este administrat mai bine”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că Ciucu are două atuuri clare: experiența dovedită în administrația locală și onestitatea demonstrată în anii de mandat. „Are o experiență pe care a dovedit-o la Primăria Sectorului 6, deci are rezultate, și are onestitatea pe care a probat-o în toți acești ani în funcțiile publice, dovedind că se pot obține rezultate foarte bune în mod corect și cinstit. Și această experiență și aceste calități, pe care le-a probat, sunt convins că le poate folosi și la Primăria Generală a Capitalei”, a declarat Bolojan.

Candidatura lui Ciprian Ciucu vine într-un moment favorabil pentru acesta. Potrivit unui sondaj realizat de Novel Research la comanda PNL, primarul Sectorului 6 conduce în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general, cu 26,4% din opțiuni. El este urmat de Daniel Băluță, cu 24,5%, și de Cătălin Drulă, cu 18,7%. Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc pe 7 decembrie, într-un singur tur de scrutin.

Sondajul liberalilor mai arată că premierul Ilie Bolojan are cea mai bună imagine publică în rândul bucureștenilor, 47,1% dintre respondenți declarând că au o părere bună sau foarte bună despre acesta. Urmează președintele Nicușor Dan, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și alți lideri politici locali.

Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă despre alegerile din București: "Război prost prin proxi între ND și Bolojan". Ce candidat are prima șansă și cine va fi susținut de "sistem"
Andrei Caramitru lansează o ipoteză șocantă despre alegerile din București: "Război prost prin proxi între ND și Bolojan". Ce candidat are prima șansă și cine va fi susținut de "sistem"
Analistul Andrei Caramitru consideră că alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei vor reprezenta un "război prin proxi" între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, întrucât atât...
Președintele Senatului spune despre chemarea lui Bolojan în Parlament că e inoportună. "Un semnal foarte prost"
Președintele Senatului spune despre chemarea lui Bolojan în Parlament că e inoportună. "Un semnal foarte prost"
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că solicitarea PSD ca premierul Ilie Bolojan să explice retragerea parțială a trupelor americane în Parlament este „cel puțin...
#bolojan, #ciprian ciucu, #Parlament , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
O mare fabrica din Romania se inchide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediati
a1.ro
De ce suma mai are nevoie Kamara pentru operatiile fiului sau, Leon, si cati bani a reusit sa stranga artistul pana acum
DigiSport.ro
Numit "tradator" in propria tara, Novak Djokovic a rupt tacerea! De ce s-a mutat definitiv in Grecia

Ep. 152 - Alegerile din București sunt "ilegitime"

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. AUR o aruncă pe Anca Alexandrescu în lupta pentru București. Cristian Preda: „Partidul anti-sistem susține un stâlp al sistemului”
  2. Bolojan anunță trei decizii majore pentru PNL. Ce se întâmplă cu candidatul partidului pentru alegerile din București
  3. Călin Georgescu ajunge astăzi din nou la poliție, după ce instanța a respins ridicarea controlului judiciar. Este trimis în judecată în două dosare
  4. Strategia prin care USR încearcă să reproducă succesul lui Nicușor Dan la Primărie. „Pe termen mediu, ar putea fi ultima șansă pentru Cătălin Drulă”
  5. A încălcat Nicușor Dan Constituția? „Ideea nu e să mimezi o independență de fațadă, ci să exerciți o mediere reală”
  6. Cum se împart voturile în Capitală: „Bucureștenii nu rezonează cu mesajul suveranist”. Pe cine ar putea avantaja votul util
  7. Cătălin Drulă jubilează: „Nicușor Dan susține proiectul meu. Reforme și un drum onest”
  8. Cătălin Drulă vrea în București un singur primar, ca la New York: ”Un oraş care e de patru ori mai mare, de 9 milioane de locuitori, poate fi condus de un singur edil"
  9. Drulă îi dă replica Ancăi Alexandrescu, candidata AUR la Capitală: ”Un discurs comun cu Grindeanu, cred că putem citi mai multe decât pare la prima vedere”
  10. USR și PNL susțin un independent pentru Consiliul Județean: „Nu pot sta deoparte și privi cum Buzăul e dat lui Ciolacu!”