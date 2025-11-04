Bolojan anunță trei decizii majore pentru PNL. Ce se întâmplă cu candidatul partidului pentru alegerile din București

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți, 4 noiembrie, că Biroul Politic Național al partidului a reconfirmat susținerea pentru trei direcții majore de reformă – reducerea numărului de parlamentari, soluționarea problemei pensiilor speciale și modernizarea administrației publice. Declarațiile au fost făcute în contextul tensiunilor generate de adoptarea tacită în Senat a proiectului USR privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari și al pregătirilor pentru alegerile locale parțiale.

„Biroul Politic Național a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat. Vom susține reducerea numărului de parlamentari, vom susține rezolvarea, în cursul lunii noiembrie, a problemei care ține de pensiile speciale și vom susține reforma în administrația publică locală și cea centrală”, a declarat Ilie Bolojan.

Reforma politică și disputa privind reducerea numărului de parlamentari

Mesajul premierului vine la doar o zi după ce Senatul a adoptat tacit proiectul USR de reducere a numărului de parlamentari la 300. Actul normativ urmează să ajungă la Camera Deputaților, for decizional, însă coaliția va „ascunde” inițiativa într-un sertar, potrivit USR. „Am avut zero dezbateri și zero discuții. Ce se va întâmpla cu inițiativa? Probabil va fi vârâtă într-un sertar, peste care se va așterne praful”, a spus liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie.

De cealaltă parte, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a precizat că există un acord politic pentru reducerea numărului de parlamentari, dar a admis că proiectul USR are „deficiențe juridice” și că discuțiile privind o formulă finală sunt încă deschise.

Ciprian Ciucu, candidatul liberal pentru Primăria Generală a Capitalei

În aceeași conferință, premierul Bolojan a confirmat decizia partidului de a-l susține pe Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, drept candidat la Primăria Generală a Capitalei. „A fost închisă procedura privind susținerea domnului Ciprian Ciucu pentru Primăria Generală a Capitalei. Vreau să-i mulțumesc colegului meu, Ciprian, pentru că a acceptat să intre în această competiție”, a afirmat Bolojan.

Șeful Guvernului a subliniat că administrarea Bucureștiului este esențială pentru dezvoltarea României. „Am încredere că, pentru dezvoltarea țării noastre, administrarea cât mai bună a Bucureștiului de către Ciprian Ciucu este un lucru foarte bun. Dacă capitala țării noastre funcționează ca o locomotivă pentru România, înseamnă că și țara noastră va merge mai bine cu cât Bucureștiul este administrat mai bine”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că Ciucu are două atuuri clare: experiența dovedită în administrația locală și onestitatea demonstrată în anii de mandat. „Are o experiență pe care a dovedit-o la Primăria Sectorului 6, deci are rezultate, și are onestitatea pe care a probat-o în toți acești ani în funcțiile publice, dovedind că se pot obține rezultate foarte bune în mod corect și cinstit. Și această experiență și aceste calități, pe care le-a probat, sunt convins că le poate folosi și la Primăria Generală a Capitalei”, a declarat Bolojan.

Candidatura lui Ciprian Ciucu vine într-un moment favorabil pentru acesta. Potrivit unui sondaj realizat de Novel Research la comanda PNL, primarul Sectorului 6 conduce în preferințele bucureștenilor pentru funcția de primar general, cu 26,4% din opțiuni. El este urmat de Daniel Băluță, cu 24,5%, și de Cătălin Drulă, cu 18,7%. Alegerile pentru Primăria Generală a Municipiului București vor avea loc pe 7 decembrie, într-un singur tur de scrutin.

Sondajul liberalilor mai arată că premierul Ilie Bolojan are cea mai bună imagine publică în rândul bucureștenilor, 47,1% dintre respondenți declarând că au o părere bună sau foarte bună despre acesta. Urmează președintele Nicușor Dan, Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și alți lideri politici locali.

