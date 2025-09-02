Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, despre situația lui Ilie Bolojan: "Nimeni nu îl vrea plecat. Sunt fericiți să scoată cărbunii încinși din foc cu mâna lui"

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, prezintă situația lui Ilie Bolojan, susținând despre acesta că, dintre toți liderii partidelor de la guvernare, "nimeni nu îl vrea plecat" din funcția de prim-ministru.

Acest punct de vedere este exprimat de Ciucu printr-un mesaj postat pe Facebook, în seara de 1 septembrie 2025, după ce, în aceeași zi, surse politice dezvăluiau că Bolojan le-ar fi spus liderilor din coaliție că "de mâine" trebuie să vă căutați alt prim-ministru. Pe de altă parte, tot în ziua de 1 septembrie 2025, Bolojan a angajat răspunderea Guvernului, în fața Parlamentului, asupra a cinci proiecte de lege din pachetul său de reformă administrativă.

"M-a întrebat un ziarist dacă Președintele și restul partidelor din Coaliție ar fi interesați să dezamorseze neînțelegerile curente sau dacă l-ar vrea plecat. Îmi permit o opinie personală. În acest moment nimeni nu îl vrea plecat. Sunt fericiți să scoată cărbunii încinși din foc cu mâna lui Ilie Bolojan. Și mai sunt de scos. Doar că nu este OK ca în timp ce îi scoate, să primească și "bețe" pe spinare", susține Ciucu în mesajul postat pe Internet.

Ciprian Ciucu subliniază că Ilie Bolojan, prin deciziile luate de când a devenit prim-ministru, "a reparat (momentan parțial) ani întregi de populisme, inechități și iresponsabilitate".

