Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern

"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus premierul Bolojan liderilor din coaliția de guvernare, nemulțumit de faptul că partidele din coaliție nu susțin integral proiectele sale de reformă.

Surse politice au confirmat, pentru Digi 24, că premierul pare „neclintit” în decizia de a demisiona, din cauza tensiunilor și nemulțumirilor legate de reforma administrativă. În ședința de duminică a coaliției, Ilie Bolojan a spus că și-a asumat reforma administrației publice și că, dacă această reformă nu se va realiza, coaliția trebuie să își caute alt prim-ministru. Apoi, luni, 1 septembrie, premierul Bolojan a reluat avertismentul și a amenințat cu demisia. „De marți să vă căutați un alt premier”, a declarat el, potrivit surselor Digi24.

Una dintre dorințele premierului Bolojan este să se realizeze o reducere reală a posturilor din administrația locală. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a replicat, luni, în fața jurnaliștilor, că orice asemenea reformă nu se poate face în grabă.

Surse politice au dezvăluit că președintele Nicușor Dan i-a chemat la discuții, în ziua de marți, pe liderii PNL, PSD, USR și UDMR, cu scopul de a încerca o reconciliere între pozițiile lor și cea a premierului.

Pe de altă parte, conform unui comunicat al Guvernului, premierul Bolojan va avea, marți, de la ora 10.00, o conferință de presă pe tema angajării răspunderii și reformei în administrația locală.

