Premierul Bolojan nu exclude ideea demisiei, dacă i se refuză proiectele de reformă: „Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri"

Premierul Ilie Bolojan încă nu exclude ideea de a-și da demisia din această funcție, dacă va constata că proiectele sale de reformă, menite să reducă deficitul bugetar, nu vor fi susținute de întreaga coaliție de guvernare.

Bolojan s-a referit la această posibilitate a demisiei în seara de 2 septembrie 2025, într-o emisiune la postul Digi 24. După ce, în aceeași zi, avusese o întâlnire cu președintele Nicușor Dan și cu ceilalți lideri de partide din coaliție, Bolojan a fost întrebat de moderator dacă, totuși, se mai gândește la eventualitatea de a demisiona din funcția de premier.

„Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri. Nu o spun ca o amenințare, e o constatare de bun simț. Pentru că, dacă nu venim cu soluții în administrație, pachetul fiscal pe care l-am aprobat este incomplet. Este anormal să crești impozitul pe proprietate și, în loc ca acești bani să-i duci în continuarea unor investiții, să-i duci la plata unor salariați. Se dovedește că, în multe locuri, se poate funcționa cu personal mai puțin. Dacă nu reducem, anul viitor ne întoarcem în situația în care suntem acum”, a explicat șeful Executivului.

Cu o zi înainte, în Parlament, premierul își asumase răspunderea asupra unui pachet de proiecte de lege. Din acest pachet, prezentat de premier, a lipsit un proiect care ar fi reglementat reducerea de angajați din administrația publică locală. Bolojan a precizat că, până la jumătatea lunii septembrie, acest proiect va fi reformulat, pentru a putea fi totuși acceptat de toți liderii din coaliția de guvernare. În varianta finală, proiectul va reglementa reducerea cu 10 la sută a personalului din administrația publică locală.

În prezent, în acest sector lucrează circa 130.000 de oameni, deci dintre aceștia ar putea fi concediați circa 13.000 de oameni.

