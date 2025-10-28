Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri în noiembrie: „Lunile următoare vor fi hotărâtoare pentru bugetul României” VIDEO

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 12:25
783 citiri
Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri în noiembrie: „Lunile următoare vor fi hotărâtoare pentru bugetul României” VIDEO
Ilie Bolojan, premierul României - Foto Hepta

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri economice ce va fi adoptat în luna noiembrie, cu scopul de a stabiliza bugetul și de a atinge ținta de deficit de 8,4% asumată pentru acest an. Anunțul a fost făcut după întâlnirea cu comisarul european Dombrovskis, la care au fost discutate evoluțiile economice ale României și direcțiile bugetare pentru anul viitor.

Liderul Executivului a explicat că Guvernul va adopta, în luna noiembrie, decizii esențiale privind reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și prioritizarea investițiilor din bugetele naționale. „Ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea în continuare a cheltuielilor, pentru creșterea încasării veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pentru anul 2026”, a afirmat Bolojan.

Premierul a punctat că lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru stabilitatea economică a țării. „Lunile noiembrie și decembrie vor fi hotărâtoare și pentru bugetul pe anul următor. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și principalele elemente ce țin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie este necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor”, a precizat el.

În același context, premierul a menționat că România rămâne angajată în procesul de redresare economică. „L-am asigurat pe comisarul Dombrovskis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil. Așa cum știți, ne-am propus anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în următoarele două luni, dacă vom menține un control bugetar corect și o disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă, în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea atât în fața piețelor, cât și în fața Comisiei Europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că în prima jumătate a lunii noiembrie, Consiliul Ecofin va evalua modul în care România a gestionat deficitul excesiv, iar autoritățile de la București se așteaptă ca măsurile implementate până acum să fie recunoscute de Comisia Europeană. Tot atunci, Consiliul va analiza și aprobarea revizuirii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce ar permite României să depună cererile de plată până la finalul anului.

„Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile pe care le vom adopta în luna noiembrie și în pregătirea bugetului vor fi determinante, iar Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să păstrăm o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele și să putem depăși cât mai repede posibil această perioadă dificilă”, a declarat Bolojan.

Acesta a amintit și sprijinul Comisiei Europene în procesul de revizuire a PNRR. „Am abordat și subiectul PNRR și am mulțumit domnului comisar pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea acestuia. Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante pe care România le are în momentul de față în domeniul infrastructurii, al construcției de spitale, al reabilitării școlilor și așa mai departe”, a conchis premierul.

Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria
Se îngheață sau nu salariul minim? Tensiuni înaintea consultărilor de la Palatul Victoria
România se pregătește pentru o săptămână tensionată, cu o miză majoră pentru milioane de angajați. Guvernul condus de Ilie Bolojan urmează să decidă dacă va menține salariul minim...
Premierul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente”
Premierul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente”
Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat public, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor informații în presă referitoare la parcursul său educațional. Șeful Executivului a...
#bolojan, #masuri economice, #pachet , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Directoarea medicala al Spitalului Judetean Buzau a murit in timpul garzii. Stefania Szabo avea 37 de ani
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Călin Georgescu face noi declarații bizare: "România va avea mai mulți milionari decât Elveția / Mult dorita pace se va semna la București"
  2. Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri în noiembrie: „Lunile următoare vor fi hotărâtoare pentru bugetul României” VIDEO
  3. Atac la Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Lidera POT, Anamaria Gavrilă, s-a supărat că fostul candidat Călin Georgescu nu a fost invitat la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului
  4. Care ar fi avantajul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Radu Mihaiu: ”Candidații nu propun aceleași lucruri”
  5. Candidatul la primăria Capitalei ironizat de CTP: „Încearcă să se situeze ca un pui de cangur în marsupiul lui Nicușor Dan, dar nu-l bagă în seamă”
  6. ASF, ANRE și ANCOM anunță tăierea salariilor nesimțite și numărul de angajați pe care îi concediază. Demersul este obligatoriu după pachetul de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan
  7. Dan Cristian Popescu vrea să aducă toate şcolile din Bucureşti la acelaşi standard de calitate. Ce mai promite candidatul independent la Primăria Capitalei
  8. Fost ministru al Muncii: ”Cu impozitarea progresivă propusă de PSD, situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine”
  9. USR a depus un proiect de desființare a pensiilor speciale ale primarilor. Năsui: „Guvernul ar trebui să taie şi de la politicieni”
  10. Călin Georgescu ajunge din nou în fața polițiștilor. A cerut să-i fie ridicat controlul judiciar prin care are impuse mai multe restricții, inclusiv plecarea din țară