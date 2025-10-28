Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri în noiembrie: „Lunile următoare vor fi hotărâtoare pentru bugetul României” VIDEO

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri economice ce va fi adoptat în luna noiembrie, cu scopul de a stabiliza bugetul și de a atinge ținta de deficit de 8,4% asumată pentru acest an. Anunțul a fost făcut după întâlnirea cu comisarul european Dombrovskis, la care au fost discutate evoluțiile economice ale României și direcțiile bugetare pentru anul viitor.

Liderul Executivului a explicat că Guvernul va adopta, în luna noiembrie, decizii esențiale privind reducerea cheltuielilor, creșterea veniturilor și prioritizarea investițiilor din bugetele naționale. „Ne propunem să luăm măsuri în cursul lunii noiembrie pentru reducerea în continuare a cheltuielilor, pentru creșterea încasării veniturilor și pentru prioritizarea și eșalonarea investițiilor din bugetele naționale, în așa fel încât să găsim o formă de echilibru în bugetul național pentru anul 2026”, a afirmat Bolojan.

Premierul a punctat că lunile noiembrie și decembrie vor fi decisive pentru stabilitatea economică a țării. „Lunile noiembrie și decembrie vor fi hotărâtoare și pentru bugetul pe anul următor. În decembrie ar trebui să avem pregătită legea bugetului, care va cuprinde ținta de deficit și principalele elemente ce țin de bugetul de anul viitor, iar în noiembrie este necesar să adoptăm un pachet de măsuri care să permită, odată cuprinse în legea bugetului, să avem efectele de stabilizare și în cursul anului următor”, a precizat el.

Ads

În același context, premierul a menționat că România rămâne angajată în procesul de redresare economică. „L-am asigurat pe comisarul Dombrovskis că rămânem angajați în continuarea implementării măsurilor care să ne asigure un proces de redresare economică sustenabil. Așa cum știți, ne-am propus anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în următoarele două luni, dacă vom menține un control bugetar corect și o disciplină financiară, ne propunem să atingem această țintă, în așa fel încât să ne recâștigăm credibilitatea atât în fața piețelor, cât și în fața Comisiei Europene”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai precizat că în prima jumătate a lunii noiembrie, Consiliul Ecofin va evalua modul în care România a gestionat deficitul excesiv, iar autoritățile de la București se așteaptă ca măsurile implementate până acum să fie recunoscute de Comisia Europeană. Tot atunci, Consiliul va analiza și aprobarea revizuirii Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), ceea ce ar permite României să depună cererile de plată până la finalul anului.

Ads

„Ținta de deficit pe care ne-o propunem pentru anul viitor trebuie să se apropie de 6%. Pentru asta, așa cum v-am spus, măsurile pe care le vom adopta în luna noiembrie și în pregătirea bugetului vor fi determinante, iar Guvernul își propune să adopte aceste măsuri în așa fel încât să menținem capacitatea țării noastre de a avea acces pe piețe, să păstrăm o stabilitate economică care, din a doua jumătate a anului, să își arate rezultatele și să putem depăși cât mai repede posibil această perioadă dificilă”, a declarat Bolojan.

Acesta a amintit și sprijinul Comisiei Europene în procesul de revizuire a PNRR. „Am abordat și subiectul PNRR și am mulțumit domnului comisar pentru sprijinul acordat de Comisia Europeană în finalizarea negocierilor pentru revizuirea acestuia. Această formă revizuită ne va permite să continuăm investițiile importante pe care România le are în momentul de față în domeniul infrastructurii, al construcției de spitale, al reabilitării școlilor și așa mai departe”, a conchis premierul.

Ads