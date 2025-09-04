Sunt multe nemulțumiri printre primari față de premierul Bolojan, avertizează un șef de Consiliu Județean. Câți oameni din administrație ar fi dați afară, într-un singur județ

Autor: Mihai Diac
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 20:23
223 citiri
Premierul Ilie Bolojan - FOTO: Facebook / Ilie Bolojan

Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat, joi, 4 septembrie 2025, că reducerea posturilor cu 45% este o măsură exagerată, iar o reformă în administrația locală trebuie să fie echitabilă și realizată în baza analizei reale a nevoilor.

Un număr de 466 de angajați din primăriile din județul Dolj ar rămâne fără loc de muncă dacă posturile s-ar reduce cu 45%, așa cum a propus premierul Ilie Bolojan. În județul Dolj, numărul maxim de posturi din primării și Consiliul Județean Dolj care au fost aprobate conform legii este de 5.588, din care sunt ocupate 4.113. Potrivit unei simulări realizate de Consiliul Județean Dolj, dacă posturile s-ar reduce cu 40%, 266 de angajați și-ar pierde locul de muncă, iar dacă reducerea ar fi de 45%, atunci 466 de angajați ar rămâne fără loc de muncă.

'La nivelul fiecărei primării s-au făcut diverse simulări de reducere a posturilor, luându-se în calcul procente de 40% și 45% raportat la numărul de posturi aprobate conform legii. În județul Dolj, numărul maxim de posturi din primării și Consiliul Județean Dolj care au fost aprobate conform legii este de 5.588, din care sunt ocupate 4.113, deci circa 27% din posturi sunt vacante. Niciun UAT din județul Dolj nu are toate posturile ocupate. Sunt primării care, și după reducerea de 45%, ar trebui să mai angajeze personal', a declarat Cosmin Vasile.

Potrivit președintelui CJ Dolj, reducerea posturilor din primării a generat o serie de nemulțumiri în condițiile în care, deși sumele colectate la bugetul de stat cresc, sumele alocate bugetelor locale sunt tot mai mici, sumele din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale fiind reduse în ideea că 'autoritățile locale trebuie să atragă bani din proiecte'.

'Sigur că este nevoie de o reformă în administrația publică, însă aceasta trebuie să fie echitabilă și realizată în baza unei analize reale a nevoilor din fiecare comunitate. În fond, obiectivul reformei trebuie să fie îmbunătățirea condițiilor și a infrastructurii de dezvoltare necesare pentru susținerea creșterii economice și a bunăstării sociale în cadrul comunităților. Sunt multe nemulțumiri în rândul primarilor și al consilierilor locali, fiindcă aceste reduceri înseamnă doar pierderi pentru localitățile lor. Din aceste așa-zise economii la buget nu se întoarce nimic pentru investiții locale. Asta în condițiile în care primăriile mici din mediul rural au bugete foarte mici și depind aproape total de alocările de la centru', a mai spus președintele CJ Dolj.

Potrivit simulărilor, 65 de primării din cele 111 din județul Dolj ar face reduceri de personal dacă Guvernul Bolojan decide reducerea numărului de posturi cu minim 40%. Cele mai multe reduceri ar fi la Primăria Craiova - 96 de posturi, Consiliul Județean Dolj - 24 de posturi, Primăria Calafat - 24 de posturi.

Premierul Ilie Bolojan a estimat că disponibilizarea a 13.000 de angajați din administrația publică locală ar reprezenta o economie bugetară de 1,2 - 1,4 miliarde de lei anual. El a spus că dacă s-ar realiza o reducere de 10% a numărului efectiv de angajați din administrația locală, jumătate din autoritățile publice locale ar trebui să facă disponibilizări.

#bolojan, #ilie bolojan, #primari, #consiliu judetean, #primarii, #disponibilizari, #administratie publica, #reducerea cheltuielilor , #primaria
