Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 22:45
312 citiri
Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"
Lia Olguța Vasilescu - FOTO Instagram Lia Olguta Vasilescu

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primar al municipiului Craiova, îi recomandă premierului Ilie Bolojan să mai aștepte două săptămâni cu planurile sale de măsuri fiscale și, în acest interval de timp, să corecteze aceste proiecte.

Olguța Vasilescu s-a pronunțat, astfel, asupra proiectelor de lege asupra cărora, la data de 1 septembrie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, informează B1 Tv.

"Discuția de ieri din coaliție ne-a adus în prim-plan niște argumente, pe care i le-am arătat și premierului, motivând de ce vrem ca Guvernul să mai stea două săptămâni să analizeze pachetul de reformă a administrației. Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă", a susținut Olguța Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a explicat de ce, în opinia ei, aceste proiecte de lege nu sunt urgente, deși premierul le dorește a fi aplicate imediat: "Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma pentru că doar de la 1 ianuarie se pot face disponibilizări, deci nu văd de ce azi sau mâine-poimâine să facem un astfel de pachet și să asumăm că peste 2 – 4 – 5 luni, când se va aplica, va duce, de fapt, nu la disponibilizarea unor angajați din administrația locală, ci la câștigarea proceselor de către aceștia, îndreptându-se împotriva statului, și să plătim și despăgubiri pentru aceste disponibilizări".

Olguța Vasilescu a opinat că, deși premierului Bolojan i s-au prezentat obiecții la adresa inițiativelor sale, acesta nu va renunța la funcția de prim-ministru. "Deci nu cred că-și va da demisia”, a susținut Olguța Vasilescu.

Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
"De marți să vă căutați alt premier", le-ar fi spus premierul Bolojan liderilor din coaliția de guvernare, nemulțumit de faptul că partidele din coaliție nu susțin integral proiectele...
Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero”
Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero”
Fostul premier Mihai Tudose îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu se pricepe la economie, în contextul pachetelor de măsuri fiscale pregătite de Guvern. Tudose susține să începi să dai...
#bolojan, #reforma, #reducerea cheltuielilor, #austeritate romania, #pachet masuri fiscale, #pachet 2 masuri fiscale, #ilie bolojan, #demisie premier , #guvern
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Putin a gasit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: "Aceasta criza nu a aparut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei"
a1.ro
Mihaela Radulescu s-a intors in Romania, in mare secret. Cum a fost surprinsa, la o luna de la decesul iubitului sau
ObservatorNews.ro
O familie de romani a ramas fara masina de 35.000 de euro, in Grecia. Hotii au furat-o din curte
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. E oficial! Nicușor Dan i-a invitat marți la Cotroceni pe liderii partidelor din Coaliție pentru a dezamorsa criza politică. Kelemen Hunor: "Președintele e mediator"
  2. Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"
  3. George Simion, deranjat că nu s-a cântat imnul României de 5 ori în ședința în care Executivul și-a asumat pachetul 2 de măsuri de austeritate
  4. Bolojan e singurul politician de 30 de ani încoace care încearcă să taie hoția încuibată în statul român, atacă CTP. "A încasat insulte și ură cât cuprinde"
  5. Bolojan, hotărât să își dea demisia: "De marți să vă căutați alt premier". Conferință de presă anunțată la Guvern
  6. Cum ajunge un produs să fie impozitat și de trei ori. Guvernul Bolojan "tras de mânecă" de Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România
  7. "Soacra mi s-a părut impertinentă". Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil. "Și eu am fost obraznic"
  8. Anamaria Gavrilă anunță că parlamentarii POT vor vota moțiunile AUR contra guvernului Bolojan. "Acest pachet de măsuri este un dezastru pentru România"
  9. Sute de amendamente au fost depuse la cele cinci legi pentru care Guvernul îşi asumă răspunderea. Câte au fost aprobate
  10. Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pe cele cinci legi destinate reducerii deficitului bugetar. AUR a pregătit deja patru moțiuni de cenzură

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...