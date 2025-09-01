Lia Olguța Vasilescu îi cere lui Bolojan să amâne planurile de austeritate: "Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă"

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primar al municipiului Craiova, îi recomandă premierului Ilie Bolojan să mai aștepte două săptămâni cu planurile sale de măsuri fiscale și, în acest interval de timp, să corecteze aceste proiecte.

Olguța Vasilescu s-a pronunțat, astfel, asupra proiectelor de lege asupra cărora, la data de 1 septembrie 2025, Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, informează B1 Tv.

"Discuția de ieri din coaliție ne-a adus în prim-plan niște argumente, pe care i le-am arătat și premierului, motivând de ce vrem ca Guvernul să mai stea două săptămâni să analizeze pachetul de reformă a administrației. Acolo sunt foarte multe greșeli care, dacă nu se corectează, vor anula această reformă", a susținut Olguța Vasilescu.

Vicepreședinta PSD a explicat de ce, în opinia ei, aceste proiecte de lege nu sunt urgente, deși premierul le dorește a fi aplicate imediat: "Nu e niciun fel de grabă să se facă reforma pentru că doar de la 1 ianuarie se pot face disponibilizări, deci nu văd de ce azi sau mâine-poimâine să facem un astfel de pachet și să asumăm că peste 2 – 4 – 5 luni, când se va aplica, va duce, de fapt, nu la disponibilizarea unor angajați din administrația locală, ci la câștigarea proceselor de către aceștia, îndreptându-se împotriva statului, și să plătim și despăgubiri pentru aceste disponibilizări".

Olguța Vasilescu a opinat că, deși premierului Bolojan i s-au prezentat obiecții la adresa inițiativelor sale, acesta nu va renunța la funcția de prim-ministru. "Deci nu cred că-și va da demisia”, a susținut Olguța Vasilescu.

