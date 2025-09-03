Cine a încercat să-l păcălească pe Bolojan, propunându-i reduceri de posturi vacante? UDMR recunoaște parțial, apoi dă vina pe PSD: "Au apărut primele discuții mai contondente"

Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat că ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a propus o reducere a posturilor din administrația locală cu 20 la sută, dar ca acest procent să fie raportat la rezultatele recensământului și nu la datele oferite de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, ar fi urmat să fie desființate 46.000 de posturi, iar 6.000 de persoane ar fi fost concediate. Tanczos Barna a explicat că premierul Ilie Bolojan dorește concedierea a aproximativ 13.000 de persoane.

Tanczos Barna a fost întrebat, miercuri, 3 septembrie, la Antena 3, cine s-a opus reformei din administrația publică locală, deoarece sursele jurnalistice susțin că PSD și UDMR ar fi cerut măsuri mai blânde decât cele propuse de premierul Ilie Bolojan.

”Cronologic, domnul ministru Cseke a propus prima dată o reducere cu 20% a posturilor din administrația locală și să ne raportăm la recensământul care s-a terminat acum un an, un an și jumătate și să ne raportăm la recensământ, nu la datele statistice de la INS. Acest lucru ar fi însemnat următoarele rezultate. S-ar fi desființat 46.000 de posturi, care ar fi generat o reducere efectivă a persoanelor angajate cu aproximativ șase mii de persoane. Deci nu e adevărat că ceea ce a propus Cseke ar fi însemnat zero concedieri. Nu. Ar fi însemnat în jur de șase mii de posturi ocupate care s-ar fi desființat”, a explicat Tanczos Barna.

Ads

Întrebat dacă era prea puțin după dorințele premierului Ilie Bolojan, vicepremierul a răspuns: ”Da. Domnul prim-ministru dorește în jur de 13.000, o reducere cu aproximativ 10% a numărului de persoane. Dublu față de măsura domnului Cseke. PSD a venit și a propus să nu mergem după recensământ, să mergem după INS, adică numărul de persoane care pot fi angajate la o primărie să fie stabilit în funcție de datele INS. Și de aici am ajuns la o cifră mai mică față de 6.000 și față de 46.000. Ulterior a venit domnul prim-ministru Bolojan și a propus 45% reducere și o disponibilizare de 13.000 de persoane. Aici au apărut primele discuții mai contondente și n-am reușit să ajungem la un compromis, la o soluție acceptabilă pentru toată lumea, motiv pentru care s-a scos acest element din pachet și s-a amânat”.

Ads

Tanczos Barna a mai afirmat că trebuie făcută reforma administrației publice locale.

”Nu-i capăt de țară, dar reforma trebuie făcută și reforma nu înseamnă pur și simplu o concediere de persoane. Trebuie să dimensionăm aparatul local al administrației publice locale, primăriei, în funcție de nevoi și în funcție de serviciile oferite de primărie. O primărie, dacă are angajați pe pază și nu a externalizat serviciul de pază la nivelul orașului, județului, municipiului, nu poate fi comparată cu o primărie care are 200 de angajați, poliție locală. Și de aici vin diferențele”, a mai afirmat vicepremierul Tanczos Barna.

Ads