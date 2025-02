Menținerea României pe direcția europeană și euroatlantică este o prioritate după alegerile prezidențiale, avertizează Ilie Bolojan

Președintele Senatului, Ilie Bolojan, a evidențiat, joi, 6 februarie, că una dintre prioritățile României este menținerea țării, după alegerile prezidențiale din mai 2025, pe o direcție proeuropeană și proatlantică, fiind un pol de stabilitate în estul Uniunii Europene.

Ilie Bolojan a participat, joi seara, la evenimentul Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), unde a subliniat că această instituție a reprezentat pentru administrația locală 'o sursă de inspirație'.

'Aduc câteva mulțumiri, nu doar din complezență, Camerei de Comerț, nu doar pentru că a reprezentat în acești ani companiile româno-germane, ci pentru că aceia care au fost în administrație au avut o sursă de inspirație în acțiunile Camerei. Mă gândesc la Conferințele Cities of Tomorrow, mă gândesc la promovarea învățământului dual după modelul Kronstadt în toată țara noastră. Și eu, ca fost primar din Oradea, dacă am făcut anumite lucruri, am beneficiat de o consultanță importantă de la Augsburg și avem un sistem de termoficare performant, am beneficiat de un arhitect de origine germană și avem o piață care seamănă cu una din Frankfurt, am beneficiat de un transfer de experiență și am finalizat un campus pentru învățământul dual. Deci, nu doar seriozitatea, responsabilitatea și disciplina au fost surse de inspirație, ci inclusiv acțiunile Camerei de Comerț și le mulțumesc, în calitate de fost administrator, pentru această activitate de responsabilitate socială', a spus Ilie Bolojan.

El a mulțumit companiilor germane care au investit în România.

'Trebuie să mulțumesc companiilor care au investit în România, investitorilor și managerilor acestora, pentru că aceste investiții au însemnat transfer de tehnologie, au însemnat acces la piețe, au însemnat locuri de muncă în țara noastră și vă mulțumim pentru aceste investiții. De asemenea, trebuie să mulțumesc tuturor celor care lucrează în aceste companii și partenerilor acestora, pentru că fiecare om care lucrează în companiile private duce o parte din țara noastră pe umeri și le mulțumim tuturor celor care lucrează în aceste companii și în tot sectorul privat din România pentru că contribuie la ceea ce este România astăzi', a adăugat Bolojan.

Președintele Senatului a apreciat că Ambasada Germaniei este un prieten al țării noastre.

'Pentru noi o colaborare importantă ca țară a însemnat colaborarea cu Germania. În toți acești ani, Ambasada Germaniei a fost nu doar un partener, ci și un prieten al țării noastre. Mulțumim inclusiv contribuabililor germani pentru fondurile europene la care a avut acces România și administrațiile publice cu sprijinul cărora fața multor orașe din România arată altfel astăzi. Mulțumim pentru acest parteneriat', a transmis Bolojan.

Bolojan a punctat că România trebuie să se mențină ca un partener credibil și stabil care 'asigură garanții pentru investitori'.

'Suntem într-o perioadă complicată și așa cum a spus și domnul ambasador avem niște provocări importante de trecut. Pentru colegii din Guvern sunt două provocări importante anul acesta. (...) O provocare importantă este să menținem România ca un partener credibil, un partener stabil, un partener care asigură garanții pentru investitori, pentru cei care fac afaceri în România. Asta înseamnă că trebuie să menținem un buget echilibrat. Am vorbit cu domnul ministru de Finanțe să ne scădem cheltuielile de funcționare ale statului, să ne acceptăm finanțările europene, pentru a putea continua investițiile, să generăm creștere și dezvoltare și să ne încasăm veniturile în așa fel încât să menținem țara noastră într-o situație de echilibru care să asigure predictibilitate și un loc bun de făcut afaceri pentru cei care au hotărât să investească în România', a detaliat președintele Senatului.

Potrivit lui Bolojan, 'o altă prioritate importantă (...) este să menținem România, după alegerile prezidențiale, pe o direcție proeuropeană și proatlantică, o țară integrată în Europa, un pol de stabilitate în această parte de est a Uniunii Europene'.

'Și vom face tot ceea ce este posibil pentru că aceste două obiective să fie respectate, din respect pentru cetățenii noștri, din respect pentru dumneavoastră și sper să auzim de lucru bune. Ne bazăm pe parteneriatul dumneavoastră', a încheiat Bolojan.

