Ședință în CSAT după semnarea contractului cu compania de armament Rheinmetall. Anunțul premierului Bolojan VIDEO

România face un pas decisiv în consolidarea industriei sale de apărare prin semnarea unui acord de cooperare cu gigantul german Rheinmetall AG. Evenimentul a avut loc la Palatul Victoria, unde CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, a prezentat importanța acestui parteneriat.

„Semnarea acordului de cooperare între Rheinmetall și Victoria S.A. va fi cea mai modernă companie din lume în acest moment pentru producerea de pulberi cu bază dublă și triplă. Acum, aceste pulberi sunt necesare în întreaga lume și, cu precădere, în Europa pentru a permite ajutor pentru forțele de apărare și sunt necesare și în România”, a declarat Papperger.

Investiții uriașe și capacități fără precedent

Compania germană intenționează să construiască capacități de aproximativ 60.000 de încărcături, echivalentul a 300.000 de încărcături modulare, ceea ce o plasează printre cele mai mari capacități din lume pentru sisteme de artilerie. În plus, fabrica va produce 200 de tone de pulberi pentru nevoile locale, inclusiv pentru calibrul sovietic de 120 de milimetri și pentru calibrul mediu. Investițiile totale ale Rheinmetall și ale partenerilor săi vor depăși 400 de milioane de euro, la care se adaugă investițiile civile ale României, estimate la 120 de milioane de euro. Sprijinul Uniunii Europene va veni prin programe dedicate, inclusiv 47 de milioane de euro dintr-un program apropiat de Bruxelles, iar guvernul va beneficia, de asemenea, de fonduri prin programul SAFE.

Premierul României, Ilie Bolojan, a subliniat importanța strategică a acordului: „Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este, practic, finalul unei negocieri, dar începutul unui alt pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vede în noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România”.

Programul SAFE și planurile României în apărare

Premierul a evidențiat avantajele economice ale proiectului: „Viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria înseamnă o investiție de o jumătate de miliard de euro, aproximativ 700 de locuri de muncă noi, dar, mai ales, avantajul de a produce pulberi în România. Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere, în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unul local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească”.

Premierul a adăugat că implicarea companiilor românești va fi esențială pentru integrarea în lanțul industriei europene de apărare. „Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizori din România, în așa fel încât companii românești care sunt competitive să-și dezvolte capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare. Mulțumesc echipelor noastre de negociere, domnului ministru Miruță, Ambasadei Germaniei și tuturor celor care au fost implicați de-a lungul timpului în acest proiect și cu care astăzi am reușit să închidem semnarea acestui contract. În egală măsură, salut semnarea, pentru că este o materializare rapidă a planului de acțiune România-Germania, semnat în urmă cu câteva luni, și sper că este un bun început al unei cooperări economice și mai intense în domeniul apărării cu firmele din Germania”.

Se anunță ședință în CSAT

„După mulți ani în care industria noastră de apărare a fost puțin solicitată, România intră într-o nouă etapă din cauza situației de securitate din Estul Europei. După cum știți, suntem foarte aproape de a stabili cu exactitate proiectele care vor fi dezvoltate și finanțate prin programul SAFE al Uniunii Europene. Ceea ce facem astăzi și în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene prin programul SAFE și ne așteptăm ca aceste negocieri să fie finalizate în a doua jumătate a acestei luni.

Vom avea apoi o ședință a CSAT în care vom aproba aceste planuri de dotări în a doua jumătate a lunii noiembrie, apoi le vom prezenta Comisiei Europene”, a conchis Ilie Bolojan.

Rheinmetall, prezent în România prin Rheinmetall Automecanica SRL din Mediaș, deține 72,5% din acțiuni și este specializată în producția de camioane militare, transportoare blindate și sisteme de apărare aeriană. Compania extinde și capacitățile de service printr-un centru în Satu Mare și pregătește un centru de competență în Mediaș, în timp ce România intenționează să construiască o fabrică pentru producția de pulberi de artilerie.

Investiția nu se limitează doar la România. Rheinmetall își extinde prezența în Europa de Est și pregătește centre de producție și servicii pentru întreaga regiune, în cadrul unei strategii pe termen lung menite să întărească securitatea și capacitatea industrială europeană.

