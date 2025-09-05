Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan este Crinel Grosu: Fost ofițer MAI, a lucrat în DGA și a coordonat investigatori sub acoperire

Autor: Mihai Diac
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 21:45
Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan este Crinel Grosu: Fost ofițer MAI, a lucrat în DGA și a coordonat investigatori sub acoperire
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Facebook /Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Guvernului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu, conform unei decizii care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 5 septembrie 2025.

Potrivit unui CV publicat de Guvernul României, Nicu Grosu (47 de ani) a absolvit Academia de Poliție și a fost ofițer în Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cea mai recentă funcție a acestuia, exercitată în anul 2025, a fost aceea de "Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special" al Direcției Generale Anticorupție (DGA). Anterior, Grosu a fost ofițer în Serviciul Special din cadrul DGA. În acest context, una dintre principalele sale atribuții de serviciu a fost "planificarea și coordonarea activităților în care se folosesc investigatori sub acoperire în cazurile din competența Direcției Generale Anticorupție", menționează CV-ul difuzat de Guvernul României.

O altă atribuție interesantă, anterioară, a lui Grosu a fost "planificarea și coordonarea efectuării testelor de integritate profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, la nivel național". Anterior, Nicu Grosu a lucrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul Direcției Generale de Integritate.

Sunt multe nemulțumiri printre primari față de premierul Bolojan, avertizează un șef de Consiliu Județean. Câți oameni din administrație ar fi dați afară, într-un singur județ
Sunt multe nemulțumiri printre primari față de premierul Bolojan, avertizează un șef de Consiliu Județean. Câți oameni din administrație ar fi dați afară, într-un singur județ
Președintele Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile, a declarat, joi, 4 septembrie 2025, că reducerea posturilor cu 45% este o măsură exagerată, iar o reformă în administrația locală...
Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
Guvernul taie gratuitatea pentru 1,5 milioane de români pentru a face o economie de 21 de milioane de euro. Decizie controversată
Guvernul Bolojan a decis să reducă de la 5 milioane la 3,5 milioane de cetățeni numărul de beneficiari care vor primi gratuit cartea electronică de identitate. Prin această reducere a...
#bolojan, #Corp de Control, #mai, #Directia Generala Anticoruptie, #ofiteri acoperire DGA , #guvern
