Noul șef al Corpului de Control al premierului Bolojan este Crinel Grosu: Fost ofițer MAI, a lucrat în DGA și a coordonat investigatori sub acoperire

Premierul Ilie Bolojan l-a numit în funcția de șef al Corpului de Control al Guvernului, cu rang de secretar de stat, pe Crinel Nicu Grosu, conform unei decizii care a fost publicată în Monitorul Oficial la data de 5 septembrie 2025.

Potrivit unui CV publicat de Guvernul României, Nicu Grosu (47 de ani) a absolvit Academia de Poliție și a fost ofițer în Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Cea mai recentă funcție a acestuia, exercitată în anul 2025, a fost aceea de "Împuternicit șef al Biroului Operativ din cadrul Serviciului Special" al Direcției Generale Anticorupție (DGA). Anterior, Grosu a fost ofițer în Serviciul Special din cadrul DGA. În acest context, una dintre principalele sale atribuții de serviciu a fost "planificarea și coordonarea activităților în care se folosesc investigatori sub acoperire în cazurile din competența Direcției Generale Anticorupție", menționează CV-ul difuzat de Guvernul României.

O altă atribuție interesantă, anterioară, a lui Grosu a fost "planificarea și coordonarea efectuării testelor de integritate profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, la nivel național". Anterior, Nicu Grosu a lucrat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în cadrul Direcției Generale de Integritate.

