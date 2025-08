Bolojan le taie șoferii demnitarilor și reduce parcul auto. Miniștrii care n-au permis de conducere sunt puși să folosească transportul în comun

Șeful Cancelariei premierului Bolojan, Mihai Jurca, a anunțat vineri, 18 iulie, într-o conferință de presă, că numărul de mașini pentru demnitari va fi redus și că, pentru aceste mașini, nu vor mai fi asigurați șoferi, deci miniștrii le vor conduce singuri.

Întrebat ce vor face demnitarii care nu au permis de conducere auto, Jurca a răspuns că vor face „ce se face în orice companie privată”, adică vor fi nevoiți să folosească transportul în comun, informează Antena 3.

Șeful Cancelariei a declarat, vineri, că a redus imediat și a semnat un act adițional cu RAAPPS pentru reducerea numărului de mașini oficiale de la 30 la 15, ceea ce reduce la jumătate cheltuielile lunare pentru aceste mașini.

”E un prim pas, urmând ca de săptămâna viitoare să căutăm situațiile, căile legale prin care putem să reducem șoferii. Fiecare demnitar din Cancelarie va putea să aibă - noi am redus numărul de mașini, dar am redus și mașinile care consumau mai mult decât ar trebui. Și avem Dacia Duster, fiecare demnitar va avea acces la o Dacia Duster, dar nu va mai avea șofer. Își va conduce propria mașină, la fel ca și în orice altă companie privată unde un director de bancă, sigur, are beneficiul acestui mijloc de transport, dar nu și al șoferului”, a spus Mihai Jurca.

”Am redus numărul de mașini la jumătate, vom elimina cheltuiala cu șoferii și, în același timp, vom renegocia contractul pentru autovehicule. Indiferent cum o luăm, noi am fi putut să cumpărăm aproape în fiecare lună 10 mașini la cheltuielile pe care le-am avut. Vom renegocia. Dacă nu putem renegocia acest contract, cu siguranță vom găsi o variantă de a schimba furnizorul, poate facem un parteneriat cu cei de la Dacia, astfel încât să pună la dispoziția Guvernului mașini pe care să le folosim și să fie și o promovare comună”, a explicat Jurca.

