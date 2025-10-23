Premierul Bolojan explică „pauza” dintre liceu și facultate: „Speculațiile pot fi lămurite prin documente”

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 15:23
187 citiri
Premierul Ilie Bolojan - FOTO Hepta

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacționat public, printr-o postare pe Facebook, după apariția unor informații în presă referitoare la parcursul său educațional. Șeful Executivului a explicat detaliat circumstanțele în care și-a început studiile universitare, dar și durata acestora, în contextul reglementărilor existente la finalul anilor ’80.

Explicațiile premierului

„Imediat după terminarea liceului, potrivit reglementărilor din acea perioadă, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate făceau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul meu, am efectuat serviciul militar înainte de a începe studiile universitare, ceea ce explică acea ‘pauză’ menționată între finalizarea liceului și începerea facultății”, a explicat Bolojan, precizând că perioada respectivă era una firească pentru generația sa.

Premierul a mai arătat că, la momentul respectiv, Facultatea de Matematică oferea două trasee distincte de studiu: unul de trei ani, pentru cei care doreau să predea în învățământul gimnazial, și altul de cinci ani, pentru cei care urmăreau o carieră didactică în licee sau universități. „Eu am urmat forma de 3 ani. Așadar, toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective. Consider important ca aceste precizări să fie cunoscute, pentru a nu se mai specula pe teme care pot fi ușor lămurite prin fapte și documente”, a transmis premierul.

Reacția a venit în contextul unui articol publicat de cotidianul Libertatea, care ridica semne de întrebare cu privire la durata studiilor universitare urmate de Ilie Bolojan, menționând că Facultatea de Matematică din cadrul Universității de Vest din Timișoara avea, din 1957, o durată de cinci ani.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a intervenit la rândul său pentru a clarifica situația. Ea a precizat, în cadrul unei conferințe de presă la Palatul Victoria, că premierul a urmat și a finalizat un program de studii de trei ani la Facultatea de Matematică din Timișoara, fapt confirmat prin diploma de absolvire eliberată de instituția de învățământ superior.

„Sunt două chestiuni factual incorecte în ceea ce a scris Libertatea. Unu: că premierul Ilie Bolojan n-ar fi intrat din primul an la facultate. Trebuie ținut cont că, la vremea respectivă, cei care intrau la facultate trebuiau să se ducă – băieții, vreau să zic – un an în armată. Asta era regula jocului. Deci întotdeauna băieții aveau un an între momentul în care erau admiși la facultate și momentul în care începea efectiv facultatea. Pe vremea aia, vă aduc aminte, armata era obligatorie. Nu era nici voluntară, cum urmează să fie, nici profesionalizată, cum e deja. Deci domnul Bolojan a intrat din primul an la facultate, dar un an de zile a făcut armată”, a declarat Dogioiu.

Ea a mai subliniat că programul de studii absolvit de Ilie Bolojan era perfect legal și distinct de cel de cinci ani, specific celor care urmau să devină cadre didactice în licee sau mediul universitar. „Facultatea de Matematică avea, la momentul respectiv, două programe de studii. Programul de 5 ani, care îți permitea să fii cadru didactic inclusiv în învățământul universitar, și programul de 3 ani, care îți permitea să fii profesor doar în învățământul preuniversitar. Deci domnul Ilie Bolojan, conform diplomei sale de absolvire eliberate de Universitatea de Vest din Timișoara, a absolvit programul de studii de 3 ani”, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dogioiu a adăugat că publicația Libertatea a primit și a publicat ulterior un răspuns oficial din partea Universității de Vest din Timișoara, care confirma exact aceste detalii privind structura programelor universitare din acea perioadă.

