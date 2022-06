Boloni răspunde criticilor. Ce a spus antrenorul român după ce a fost prezentat oficial la Metz

"Nu am de luat o revanşă faţă de nimeni" în Franţa, a declarat noul antrenor al divizionarei secunde FC Metz, Ladislau Boloni, prezentat vineri presei, informează site-ul maligue2.fr.

Fostul mare mijlocaş român, care are 69 de ani, a jucat în Hexagon la Creteil şi Orleans, iar după ce a agăţat ghetele în cui le-a antrenat pe Nancy, Rennes, Monaco şi Lens.

"Nu am de luat o revanşă faţă de nimeni. Aş putea vorbi despre situaţia care era când am trecut la Lens sau la Monaco! Înainte de mine, Didier Deschamps plângea deja la Monaco! Echipa a terminat atunci pe locul 10 (...) Sunt prea ambiţios ca să nu cred în reuşita noastră. De altfel, din acest motiv rămân de atâta timp cu această meserie", a spus Boloni.

Întrebat despre rivalitatea dintre Metz şi cealaltă echipă de tradiţie din Lorena, Nancy, pe care a antrenat-o cândva, Boloni a spus: "M-am gândit la asta, dar ştiţi, am călătorit mult. Ştiu derby-ul Nancy - Metz, se spunea ca e cel mai mare din Franţa. Am văzut şi derby-uri Rennes - Nantes, meciurile Sporting - Benfica, Sporting - Porto, peste tot sunt derby-uri mari! Dacă am antrenat-o pe Sporting nu înseamnă că n-aş putea s-o antrenez pe Benfica! Am fost la PAOK Salonic, dar şi la Panathinaikos! Personal, când vin la un club, devin primul său suporter 200%, primul care suferă când lucrurile merg prost. Sper că spectatorii înţeleg asta. Mi-ar plăcea sa fiu iubit aici. Dar poate este şi mai important să fii respectat. Ar fi deja suficient."

Boloni a câştigat campionatul Portugaliei cu Sporting Lisabona (2002) şi cel al Belgiei cu Standard Liege (2009).

"Cred că sunt capabil să scot maximum din colectivul unei echipe", a afirmat Boloni, potrivit paginii de Twitter a clubului. "Aici, infrastructura este în curs de dezvoltare. Sunt nişte proiecte frumoase care sunt potrivite pentru un club de primă divizie. Campionatul de Ligue 2 va fi foarte disputat, lung şi dificil, dar nu este o problemă.(...) Vrem să fim cât mai repede competitivi", a continuat tehnicianul.

"Metz este un oraş foarte plăcut. Am răspuns pozitiv când mi-a fost prezentată această oportunitate. Aici, aş fi bucuros să fac aceeaşi muncă pe care am efectuat-o pe vremuri împreună cu Pierre Dreossi (noul director sportiv al lui Mets - n. r.). Trebuie să vedem cum progresăm. În următoarele trei săptămâni, vom avea timp să ne măsurăm forţele şi să eliminăm slăbiciunile. Staff-ul meu? Mă pot baza pe oameni de valoare. Acum, va trebui să învăţăm să gestionăm colectivul nostru şi să lucrăm bine la antrenamente", a mai spus el.

Ultima experienţă a lui Boloni a fost la Panathinaikos Atena, de care s-a despărţit în mai 2021. El a fost în tratative cu Federaţia Română de Fotbal pentru postul de selecţioner al echipei naţionale.