Meci dramatic pentru Bölöni în Franța. Antrenorul român "a luat foc"

Echipa franceză FC Metz, pregătită de tehnicianul român László Bölöni, a fost eliminată din 32-imile Cupei Franţei după ce a pierdut vineri seară, pe teren propriu, în faţa formaţiei Clermont, care s-a impus cu 3-1 după lovituri de departajare. La finalul celor 90 de minute regulamentare, scorul a fost 1-1.

După un start de meci dominat de Clermont, elevii lui Bölöni au echilibrat jocul şi au deschis scorul, în minutul 22, prin Sadibou Sane.

Oaspeţii au egalat în minutul 48, cu golul lui Jim Allevinah şi cum după 90 de minute scorul a fost egal, s-a trecut direct la lovituri de departajare.

Pe stadionul Saint-Symphorien, Metz nu a transformat decât o singură lovitură, prin Papa Diallo, în timp ce Clermont a înscris de trei ori.

Echipa vizitatoare s-a impus cu 3-1 la loviturile de departajare şi s-a calificat în 16-imile Cupei Franţei.

La finalul partidei, László Bölöni a avut cuvinte grele la adresa echipei: "Nu mă deranjează eliminarea, ci maniera în care echipa a jucat. Fără determinare, fără sacrificiu. Am avut mulți jucători tineri, dar asta nu e o scuză. Nu pot să înțeleg cum am primit golul pe care l-am primit. E prima oară când spun asta, dar am văzut jucători cu o stare de spirit extrem de discutabilă".

Ads