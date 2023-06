Bölöni e uriaș: a dus-o pe Metz în prima ligă după o ultimă etapă cu peripeții! Bordeaux pierde promovarea după un incident grav

László Bölöni a reușit o performanță extraordinară cu Metz, pe care a dus-o în prima ligă, după 3-2 cu Bastia.

László Bölöni a promovat în Ligue 1 cu Metz, după o ultimă etapă marcată de numeroase incidente.

Le Havre a câștigat cu 1-0 meciul cu Dijon și a promovat de pe primul loc, dar fanii au intrat prea repede pe teren pentru a sărbători promovarea. În cele din urmă, arbitrul s-a întors pe gazon și a fluierat sfârșitul meciului, fără jucătorii lui Dijon, care erau la vestiare.

Metz, cu László Bölöni pe bancă, a câștigat cu 3-2 meciul cu Bastia și este ca și promovată în Ligue 1.

La Bordeaux, meciul cu Rodez a fost oprit în minutul 23. Oaspeții au deschis scorul, însă marcatorul, Lucas Buades, a fost agresat de un spectator coborât din tribune.

În clasamentul (aproape) final, Le Havre are 75 de puncte, Metz 72, iar Bordeaux, cu 69 de puncte, așteaptă decizia comisiei disciplinare, care nu poate fi alta decât pierderea meciului.

Incidentul de la Bordeaux cu Rodez

Here is the incident which might ultimately cost Bordeaux a return to Ligue 1. pic.twitter.com/ATFE6XTf2p