Fostul preşedinte brazilian nu se dă bătut. Bolsonaro face apel împotriva condamnării la 27 de ani de închisoare

Apărarea fostului preşedinte brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a făcut recurs în apel împotriva condamnării acestuia la 27 de ani de închisoare după ce fost găsit vinovat de o tentativă de lovitură de stat cu scopul de a se menţine la putere în pofida faptului că a fost învins în alegerile prezidenţiale din 2022, relatează AFP.

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat la 11 septembrie, în urma unui proces istoric la Curtea Supremă braziliană.

Magistraţii l-au găsit vinovat de faptul că a fost şeful unei ”organizaţii criminale” care a conspirat pentru a-şi asigura o ”menţinere la putere autoritaristă”, indiferent de rezultatul alegerilor prezidenţiale din octombrie 2022.

El a fost înfrânt în turul doi al acestui scrutin de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva.

După condamnare, avocaţii fostului preşedinte au anunţat că urmau să facă apel ”inclusiv la nivel internațional”.

Potrivit unui document prezentat de către apărarea fostului preşedinte, la care AFP scrie că a avut acces, Jair Bolsonaro vrea să corecteze ”ambiguităţile, omisiunile, contradicţiile şi obscurităţile” din hotărârea Curţii Supreme.

Judecătorii Curţii Supreme nu au un termen exact să se pronune asupra acestui apel.

Jair Bolsonaro urmează să fie încarcerat abia după epuizarea tuturor recursurilor posibile. Fostul şef al statului (2019-2022) a fost plasat în arest la dimiciliu în august.

Judecătorul Alexandre de Moraes, însărcinat cu procesul, a luat această măsură drastică argumentând că Jair Bolsonaro nu a respectat o hotărâre a justiţiei carei interzice să se exprime pe reţele de socializare.

