Fostul președinte de dreapta al Braziliei, Bolsonaro, a fost găsit vinovat de lovitură de stat. A încercat să rămână la putere după ce a pierdut alegerile

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost declarat vinovat, joi, 11 septembrie 2025, de Curtea Supremă a țării, cu majoritate de voturi, dar nu cu unanimitate, pentru complot în vederea rămânerii la putere după pierderea alegerilor prezidențiale din 2022, ceea ce reprezintă o lovitură puternică pentru mișcarea populistă de extremă dreapta pe care a creat-o.

Hotărârea prezumtivă a majorității unui complet de cinci judecători ai Curții Supreme din Brazilia îl face pe Bolsonaro primul fost președinte din istoria țării condamnat pentru atacarea democrației, scrie Reuters.

Trei judecători au votat deja pentru condamnare, unul l-a achitat, iar unul mai avea de votat.

Condamnarea lui Bolsonaro, un fost căpitan al armatei care nu și-a ascuns niciodată admirația pentru dictatura militară care a ucis sute de brazilieni între 1964 și 1985, se face ecoul condamnărilor legale din acest an pentru alți lideri de extremă dreapta din lume, inclusiv Marine Le Pen în Franța și Rodrigo Duterte în Filipine.

Este probabil ca acest lucru să-l înfurie și mai mult pe aliatul apropiat al lui Bolsonaro, președintele american Donald Trump, care a calificat deja cazul drept „vânătoare de vrăjitoare” și a lovit Brazilia cu majorări de tarife, sancțiuni împotriva judecătorului-președinte și revocarea vizelor pentru majoritatea membrilor Curții Supreme din Brazilia.

Verdictul nu a fost unanim, judecătorul Luiz Fux rupându-se miercuri de colegii săi și achitându-l pe fostul președinte de toate acuzațiile. Acest singur vot împotrivă ar putea deschide calea către contestarea hotărârii, aducând potențial încheierea procesului mai aproape de alegerile prezidențiale din 2026, la care Bolsonaro a declarat în repetate rânduri că va candida, în ciuda faptului că i s-a interzis să se prezinte la alegeri. Votul lui Fux a adus o undă de ușurare justificată în rândul susținătorilor fostului președinte, care l-au salutat ca pe o răzbunare.

„Când coerența și simțul dreptății prevalează asupra răzbunării și minciunilor, nu mai este loc pentru persecuții crude sau judecăți părtinitoare”, a scris Michelle Bolsonaro, soția fostului președinte, după votul lui Fux.

Condamnarea lui Bolsonaro marchează punctul culminant al traiectoriei sale - de la băncile din spate din Congres la formarea unei puternice coaliții conservatoare care a testat limitele tinerelor instituții democratice ale țării.

Traseul său politic a început după o scurtă carieră ca parașutist în armată, devenind mai întâi consilier municipal în Rio de Janeiro la sfârșitul anilor 1980. A fost ales apoi deputat în Brasilia, unde s-a făcut rapid cunoscut pentru apărarea politicilor din perioada autoritară în primii ani ai democrației braziliene.

Reputația sa de agitator a fost alimentată de interviuri precum cel în care a susținut că Brazilia se va schimba doar „în ziua în care va izbucni războiul civil și vom face ceea ce regimul militar nu a făcut: uciderea a 30.000 de oameni”.

Deși a fost mult timp considerat un actor marginal, el și-a rafinat mesajul pentru a pune în evidență temele anticorupție și pro-valori familiale. Acestea au găsit un teren fertil odată cu izbucnirea protestelor în masă în toată Brazilia, în 2014, pe fondul scandalului de corupție „spălătoria auto” care a implicat sute de politicieni – inclusiv președintele Luiz Inacio Lula da Silva, a cărui condamnare a fost ulterior anulată.

Furia anti-establishment a contribuit la pregătirea terenului pentru succesul său în alegerile prezidențiale din 2018, zeci de parlamentari de extremă dreapta și conservatori fiind aleși după aceea. Aceștia au transformat Congresul într-un obstacol durabil în calea agendei progresiste a lui Lula.

Președinția lui Bolsonaro a fost marcată de un scepticism intens față de pandemie și vaccinuri și de acceptarea mineritului informal și a defrișării terenurilor pentru pășunatul vitelor, ceea ce a dus la creșterea ratei de defrișare a pădurii tropicale amazoniene la niveluri record.

În timp ce se confrunta cu o campanie electorală strânsă împotriva lui Lula în 2022 – alegeri pe care Lula le-a câștigat – comentariile lui Bolsonaro au căpătat un caracter din ce în ce mai mesianic, ridicând îngrijorări cu privire la disponibilitatea sa de a accepta rezultatele.

„Am trei alternative pentru viitorul meu: să fiu arestat, ucis sau să câștig”, a declarat el într-un discurs ținut în fața unor lideri evanghelici în 2021. „Niciun om de pe Pământ nu mă va amenința”, a proclamat el.

În 2023, curtea electorală din Brazilia, care supervizează alegerile, i-a interzis să ocupe funcții publice până în 2030 pentru că a făcut afirmații nefondate despre sistemul de vot electronic din Brazilia.

Condamnarea lui Bolsonaro și durabilitatea acestei sentințe vor constitui acum un test puternic pentru strategia adoptată de judecătorii de rang înalt din Brazilia pentru a proteja democrația țării împotriva a ceea ce ei descriu ca fiind atacuri periculoase din partea extremei drepte.

Țintele lor au inclus postări pe rețelele sociale care, potrivit lor, răspândesc dezinformare despre sistemul electoral, precum și politicieni și activiști. Trimiterea unui fost președinte și a aliaților săi în închisoare pentru planificarea unei lovituri de stat reprezintă punctul culminant al acestei strategii.

Cazurile au fost conduse în mare parte de figura autoritară a judecătorului Alexandre de Moraes, numit la curte de un președinte conservator în 2017, a cărui poziție împotriva lui Bolsonaro și a aliaților săi a fost salutată de stânga și denunțată de dreapta ca persecuție politică.

„Vor să mă scoată din jocul politic anul viitor”, a declarat Bolsonaro pentru Reuters în iunie, referindu-se la alegerile din 2026, în care Lula va candida probabil pentru un al patrulea mandat. „Fără mine în cursă, Lula ar putea învinge pe oricine”, a susținut Bolsonaro.

Săptămâna trecută, în timp ce Moraes își citea argumentarea votului, el a enumerat dovezile care, în opinia sa, arătau că Bolsonaro și aliații săi erau vinovați nu numai pentru complotul de a-l împiedica pe Lula să preia funcția, ci și pentru otrăvirea lui Lula și a colegului său de campanie.

Acuzațiile sunt legate și de presupusa incitare la revolte a lui Bolsonaro din ianuarie 2023, când mii de susținători ai săi au luat cu asalt Congresul, palatul prezidențial și Curtea Supremă din Brasilia, capitala țării.

Avocații lui Bolsonaro au susținut nevinovăția acestuia în toate capetele de acuzare.

Semnificația istorică a cazului depășește cu mult fostul președinte și mișcarea sa, a declarat Carlos Fico, istoric care studiază armata braziliană la Universitatea Federală din Rio de Janeiro.

Alți patru inculpați găsiți vinovați provin din mediul militar, inclusiv colegul de campanie al lui Bolsonaro în alegerile din 2022, generalul Walter Braga Netto.

Verdictul marchează prima dată de când Brazilia a devenit republică, în urmă cu aproape 140 de ani, când oficiali militari au fost pedepsiți pentru tentativa de răsturnare a democrației. „Procesul este un semnal de alarmă pentru forțele armate”, a spus Fico. „Ei trebuie să realizeze că ceva s-a schimbat, având în vedere că înainte nu exista nicio pedeapsă, iar acum există”, a punctat el.

