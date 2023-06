Restaurantul bombardat de ruși în Hramatorsk era frecventat de jurnaliști, străini sau militari. Două surori de 14 și 15 ani au fost ucise. Imagini cu un bebeluș rănit VIDEO

Bilanțul intermediar al victimelor atacului rusesc cu rachete asupra unei construcții civile din Hramatorsk, Ucraina, a ajuns la 9 morți și 55 de răniți.

O rachetă de tip S-300 a fost trasă de aviația rusă marţi, 28 iunie, asupra unui bloc la parterul căruia see afla un restaurant popular, în centrul Hramatorskului, singura mare aglomeraţie aflată sub control ucrainean în estul Ucrainei, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Potrivit poliţiei ucrainene, Rusia a tras două rachete de tip sol-aer S-300 în acest oraş cu 150.000 de locuitori înainte de război.

Printre victimele care și-au pierdut viața în atac se numără trei adolescente, una de 17 ani, și două surori de 14 și 15 ani. De asemenea, pe rețelele sociale au apărut imagini cu un bebeluș de 8 luni rănit.

A baby 8 month old covered in blood was injured during the Russian missile attack on the residential area in #Kramatorsk 🇺🇦. But a 15 year old kid was killed 😢. Aren't you Russians happy to kill and terrorize Ukrainian children and baby!?. Russia is a terrorist state. pic.twitter.com/Fl3vfDi5it — Salouh Man (@ManSalouh) June 28, 2023

Today, Russia conducted yet another of its “high-precision surgical attacks on military objects”. On visitors of a pizzeria in #Kramatorsk. A teenager (15) died. A baby got wounded. #StandWithUkraine pic.twitter.com/LFGKBBOCkz — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) June 27, 2023

UPD: Russians killed eight people in #Kramatorsk, another 60 were wounded Among the dead are three minor girls - 17 years old and two sisters of 14 years old, Prosecutor General Kostin reported.#RussiaIsATerroristState https://t.co/vmyjZ7HuiO pic.twitter.com/KwpARhRCw5 — Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) June 28, 2023

În acest atac a fost distrus restaurantul Ria Pizza, un local situat în centrul Hramatorskului, frecventat de jurnalişti, străini şi militari.

Trei personalităţi columbiene - celebrul scriitor Hector Abad, politicianul Sergio Jaramillo şi jurnalista Catalina Gomez, corespondenta în Ucraina a cotidianului El Tiempo - au fost rănite uşor, în timp ce mâncau, în restaurant, împreună cu scriitoarea ucraineancă Victoria Amelina.

Această romancieră ucraineancă, în vârstă de 37 de ani, ale cărei lucrări au fost traduse în engleză, germană şi alte câteva limbi, ”se află în stare critică, rănită la cap”, anunţă într-un comunicat Abad şi Jaramillo.

As a result of the #Russian strike on #Kramatorsk, three citizens of #Colombia were injured, who had dinner at a restaurant with #Ukrainian writer Victoria Amelina. They are Colombian MP Sergio Jaramillo, writer Hector Abad and journalist Catalina Gomez. Victoria herself is now… pic.twitter.com/rYazeOw2S3 — NEXTA (@nexta_tv) June 28, 2023

Un jurnalist AFP care se afla la faţa locului la momentul atacului a văzut ambulanţe, poliţie, militari şi pe primarul oraşului în apropiere de restaurantul Ria Pizza, în în faţa căruioa s-a adunat o mulţime de locuitori.

Un bucătar-şef cu uniforma plină de praf, Ruslan, în vârstă de 32 de ani, a declarat că ”era ceva lume” în restaurant la momentul atacului.

Arătând cu degetul spre cer, el a declarat că ”eu avut noroc”.

“There was blood everywhere, glass, wounded people on the street, we even saw a tiny baby covered in blood.” - a volunteer from the Netherlands was in a cafe in the center of Kramatorsk when a Russian missile hit it. The number of dead in Kramatorsk has increased to 9, and 60… pic.twitter.com/HioDSLh8pM — Natalka (@NatalkaKyiv) June 28, 2023

Natalia, o femeie care se afla lângă restaurant, a declarat că fratele său vitreg, Nikita, în vârstă de 23 de ani, se afla înăuntru, în zona în care se pregăteşte pizza.

”Ei nu pot să-l scoată (de sub dărâmături). Era acoperit. Au căzut ţigle peste el”, declara ea plângând.

Oraşul Hramatorsk, care se află la aproximativ 30 de kilometri de front, a fost vizat în mai multe rânduri de bombardamente sângeroase de la începutul invaziei ruse.

