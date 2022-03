Atac aerian asupra orașului Makarov, din nordul Ucrainei: 13 oameni au murit

13 oameni au murit și 5 au fost salvați de sub dărâmături în urma unui atac aerian asupra unei brutării din orașul Makarov, situat în nordul Ucrainei.

Trupurile neînsuflețite, îngropate sub dărâmături, au fost recuperate de serviciul de stat de urgență, scrie republicworld.com.

5 oameni au scăpat cu viață.

”În orașul #Makarov, în urma unui atac aerian, un obuz a lovit o brutărie locală.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, 5 persoane au fost salvate de sub dărâmături, dar 13 persoane au murit”, anunță Agenția de presă Nexta Live pe Twitter.

In the city of #Makarov, as a result of an air strike, a shell hit a local bakery

According to the Ministry of Internal Affairs, 5 people were rescued from under the rubble but 13 people were died. According to preliminary information there were up to 30 people on the territory.