O bombă de artilerie funcțională din cel de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită accidental pe un șantier din Bihor

O bombă de artilerie provenind din al Doilea Război Mondial a fost descoperită pe şantierul şoselei de centură a oraşului Băile Felix.

Descoperirea a fost făcută de un muncitor, în timpul unor săpături pentru construirea unei şosele de centură a oraşului Băile Felix, informează, marţi, ISU Bihor. Pirotehniştii care au intervenit au constatat că este vorba despre o bombă de artilerie de calibru 82 de milimetri, în stare de funcţionare, provenită din cel de-al Doilea Război Mondial.

Echipajul pirotehnic a cercetat zona pentru a se asigura că nu există şi alte elemente de muniţie, după care a transportat şi a depozitat bomba în condiţii de siguranţă.

Specialiştii recomandă celor care fac astfel de descoperiri să sune imediat la 112. Pirotehniştii precizează că muniţiile rămase neexplodate au încărcătura de exploziv intactă şi în multe cazuri, chiar şi focosul, de aceea există riscul ca acestea să explodeze. Locurile unde pot fi găsite aceste tipuri de muniţie sunt, în general, următoarele: îngropate în pământ, descoperite cu ocazia săpăturilor şi arăturilor agricole, excavaţiilor pentru fundaţiile construcţiilor, gardurilor etc., lucrărilor de irigaţii etc.; la suprafaţa pământului (pe terenuri agricole, în păduri şi desişuri); în zidăriile construcţiilor vechi rămase neobservate în timpul războiului; sub apă, în râuri, lacuri sau bălţi, descoperite cu ocazia unor lucrări hidrotehnice sau întâmplător în timpul scăldatului.