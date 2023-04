Noua armă furnizată de SUA, folosită cu succes în bătălia pentru Bahmut. Explozii uriașe după distrugerea unui depozit de munție rusesc VIDEO

Ucrainenii au început să folosească cu succes un nou sistem furnizat de SUA. Este vorba despre bomba ghidată JDAM-ER, care a fost utilizată la Bahmut.

Patru GBU-62 au fost lansate asupra unui punct de depozitare a muniției și o zonă de pregătire militară rusă. Exploziile care se produc sunt spectaculoase și arată puterea de distrugere a bombei.

Muniția comună de atac direct (Joint Direct Attack Munition - JDAM) este un kit de ghidare care transformă bombele neghidate în muniții ghidate cu precizie pentru toate condițiile meteorologice.

Bombele echipate cu JDAM sunt ghidate de un sistem integrat de ghidare inerțială cuplat la un receptor GPS (Global Positioning System), ceea ce le conferă o rază de acțiune publicată de până la 15 mile marine (28 km).

#Ukraine: Presumably one of the first videos showing US-delivered 🇺🇸 guided bombs with JDAM-ER kits in action in Bakhmut, #Donetsk Oblast.

Four GBU-62 were dropped on what is claimed to be an ammo storage point and Russian military staging area. pic.twitter.com/xExafWGAx0