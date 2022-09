O bombă a explodat, vineri, într-o moschee aglomerată din vestul Afganistanului, iar incidentul s-a soldat cu cel puţin 18 morţi, inclusiv un cleric important apropiat talibanilor, şi 21 de răniţi, au declarat oficiali talibani şi un medic local, relatează The Associated Press.

Explozia din oraşul Herat a lăsat curtea moscheii Guzargah plină de cadavre şi pământul pătat de sânge, după cum se poate observa în videoclipul de la faţa locului postat pe reţelele sociale.

Bărbaţii strigau şocaţi şi îngroziţi: ”Dumnezeu este mare!”.

Bomba a explodat în timpul rugăciunilor de vineri după-amiază, când moscheile sunt pline de credincioşi.

Tajuden Soroush

Aftermath of the deadly explosion in Herat's Guzargha mosque. It looks like the number of casualties is high. pic.twitter.com/W9ml5XrGai