Povești cutremurătoare ies la iveală în urma atacurilor rușilor asupra orașelor pașnice din Ucraina. O femeie și fiul său nu s-au putut salva din bombardamentul asupra orașului Irpen. Au murit chiar în timpul unei încercări de evacuare.

5 martie 2022. Este data înscrisă pe două cruci puse la căpătâiul unor morminte săpate în curtea unui bloc din Irpen. Este ziua în care Marina Met (42 de ani) și fiul său, Ivan, de 12 ani, au murit în urma unui atac cu lansatoare cu rachete, scrie hromadske.ua.

Prietena femeii spune că nu credea că cei doi au fost uciși și că ultima dată au vorbit cu trei zile înainte de bombardament și îi spusese că nu vrea să plece de acasă deoarece ea și fiul ei au și animale de companie.

A încercat s-o contacteze pe 9 martie, însă nu a primit răspuns. Atunci s-a alarmat și a început s-o caute.

”Nu am știut până în ultimul moment că Marina a murit. Deja mă gândeam să postez informații pe canalul telegram pentru a-i căuta pe cei dispăruți, pentru că ea nu a mai răspuns la mesajele mele din 9 martie.

Ultima dată când am vorbit a fost pe 2 martie. Eu și familia mea ne-am ascuns. Nu aveam cu ce să comunicăm. Când a venit acasă, i-a scris imediat: „Marino, ce mai faci?”. Ea a răspuns că ea și fiul ei sunt bine, doar că adăpostul era departe. În plus a spus că are o pisică, un câine și papagali vecini, așa că vor sta acasă, nu vor să plece.

”Marina locuia în acest apartament împreună cu fiul ei, Ivan, în vârstă de 12 ani. Anterior vânduse un apartament în Kiev și cumpărase un altul în Irpen. Ea a visat mult la acest apartament. A economisit bani și a investit pentru a-și face casa așa cum și-a dorit”, a spus Olga, prietena Marinei.

Olga și Marina erau prietene de 10 ani. Se cunoscuseră la maternitate când urmau să nască.

”Pur și simplu și-a adorat fiul, Vanichka era fericirea ei”, a spus Olga.

Marina credea că numele ei are o semnificație aparte, legată de mare. Iubea nespus marea și în fiecare an mergea pe litoral.

Era o femeie foarte sociabilă. Își invita prietenii în vacanțe și gătea incredibil.

La serviciu - a lucrat în HR - era expertă în domeniul ei și era apreciată de colegi. Tot ea a ajutat-o pe Olga să-și găsească un loc de muncă.

Cum au murit Marina și fiul ei

De la rudele prietenei sale, Olga a aflat că Marina și fiul ei au murit pe 5 martie în timp ce încercau să evacueze din Irpen. Au ieșit din casă iar afară era un tanc care a tras direct în ei.

Vitaliy, un rezident local, apăra orașul în aceste zile. Acesta se afla la datorie la o sută de metri de locul tragediei și nu exclude posibilitatea ca mama și copilul să fi murit nu din cauza unui tanc, ci din cauza atacului cu lansatoare de rachete.

Bărbatul a povestit că a văzut cadavrele unei femei și ale unui băiat la intersecția străzilor Dzherelna și Skovoroda.

După bombardament, prin zonă a trecut o coloană de vehicule blindate, urmate de infanterie. A fost o luptă. Imediat după aceea, Vitaly a trebuit să vină din nou la locul morții lui Marina și Ivan: lângă cadavrele arse bărbatul a văzut o urmă a exploziei unei mine. Victimele au fost identificate prin documente găsite în apropiere într-o geantă mică de femei arsă. A doua zi, Goncharov a vorbit cu șoferul care urma să-i ia pe Marina și pe fiul ei din oraș.

Acesta a spus că pe 6 martie, el și vecinii lui au săpat un mormânt pentru morți în curtea unui complex rezidențial de lângă Parcul Mamei.

