Şase persoane, inclusiv un bebeluş, au fost ucise duminică într-un bombardament în regiunea Herson din sudul Ucrainei, a anunţat guvernul de la Kiev, citat de AFP şi Reuters.

"Rusia a omorât şase persoane în regiunea Herson", a afirmat ministrul de interne ucrainean Igor Klimenko, precizând că este vorba de trei adulţi şi un bebeluş de 23 de zile din Şiroka Balka şi alte două persoane din Stanislav.

Fratele de 12 ani al bebelușului ucis a ajuns la spital în stare foarte gravă.

Herson, una din cele patru regiuni din Ucraina cărora preşedintele rus Vladimir Putin le-a revendicat anexarea în septembrie 2022, se află în prezent sub control ucrainean, dar este vizată în mod regulat de bombardamente ruse.

Cel puţin 500 de copii au fost ucişi până acum în invazia rusă din Ucraina lansată de Moscova pe 24 februarie 2022, a indicat pe de altă parte duminică procuratura ucraineană, citată de dpa. Alţi 1100 de copii au fost răniţi.

Justiţia ucraineană înregistrează victimele civile ale războiului într-un demers de colectare de probe în vederea unei potenţiale folosiri a acestora pentru a-i acuza pe militarii ruşi de crime de război.

