În dimineața zilei de 26 mai, invadatorii ruși au aruncat o bombă FAB-250 asupra localității New York din regiunea Donețk. Obiective civile au fost distruse și o persoană a fost rănită, raportează reprezentantul militar din Donețk, Pavlo Kyrylenko, pe Telegram.

Potrivit acestuia, dimineață a avut loc un alt atac în localitate, în urma căruia o persoană a fost rănită. În plus, au fost avariate trei blocuri, o creșă, un dispensar, o sală de cinema și o sală de sport.

"Acesta este un alt atac țintit asupra civililor, o altă crimă de război comisă de ruși în regiunea Donețk. Aveți grijă - evacuați!", a scris Kyrylenko.

Și în aprilie anul trecut, ocupanții ruși au efectuat un atac aerian asupra localității New York. Rachetele aeriene nedirijate au lovit o întreprindere industrială și cartierele rezidențiale. Cel puțin nouă case particulare au fost avariate.

Localitatea New York a fost fondată de coloniști germani și prima dată a apărut pe o hartă în 1846 cu numele de New York. Coloniștii erau foarte religioși și nu prea intrau în contact cu alte comunități. Și-au construit propriile școli și s-au îmbogățit producând alimente și mașini agricole. Germanii au început să părăsească Ucraina după Revoluția Rusă, iar în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au fost alungați de sovietici. Începând cu 1951, orașul nu s-a mai numit New York, ci Novhorodske.

După perioada sovietică, localitatea și-a recăpătat vechiul nume.