Rusia a bombardat masiv Ucraina noaptea trecută. Atacuri cu drone iraniene și rachete în sudul și estul țării

Rusia a lansat atacuri cu drone şi rachete în sudul şi estul Ucrainei

Rusia a lansat joi seară un atac cu drone şi rachete asupra unor ţinte din sudul şi estul Ucrainei, potrivit unor oficiali şi localnici care spun că au auzit explozii puternice, relatează The Guardian.

Sirenele pentru raiduri aeriene au răsunat în mare parte din ţară joi seara târziu.

Serhi Lîsak, administratorul militar din regiunea Dnipropetrovsk, a declarat că au fost depistate îndreptându-se spre zonă drone Shahed.

#BREAKING: Air raid sirens sounding across Ukraine; reports of explosions in Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, and Donetsk pic.twitter.com/HZ4sPuvHsO