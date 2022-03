Imaginile din satelit surprinse luni de Maxar Technologies arată că, pe trotuarul din fața și din spatele teatrului din Mariupol era scris cu vopsea, cu litere uriașe, cuvântul „copii”, potrivit CNN. În ciuda acestei atenționări, teatrul în care se adăposteau cel puțin o mie de persoane a fost bombardat.

Pavlo Kirilenko, şeful administraţiei regionale Doneţk, a afirmat că ruşii au bombardat intenţionat locuri din Mariupol în care se aflau civili, el făcând referire la un teatru şi o piscină, relatează The Guardian.

“Această mizerie vrea să distrugă fizic Mariupol şi pe oamenii din Mariupol, care au devenit un simbol al rezistenţei. Astăzi, ei au lansat un atac aerian asupra unui teatru şi a piscinei Neptune.

Sute de locuitori din Mariupol se refugiau în teatru. Nu se ştie cum sunt ei acum, pentru că intrarea în adăpost este blocată de moloz. Ruşii deja încep să mintă că era sediul batalionului Azov. Ei ştiu bine că acolo erau civili.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Erau doar civili şi la Neptune. Acum sub dărâmături sunt femei însărcinate şi femei cu copii. Acesta este pur terorism”, a notat Kirilenko într-un mesaj postat pe Telegram.

The word 'children' was painted in large Russian script on the ground outside the Mariupol Drama Theatre, Maxar satellite images collected on March 14 showed. Ukraine accused Russia of bombing the theater on Wednesday. Russia denies the attack https://t.co/JtB56K8eCz pic.twitter.com/iV13h0dBXm