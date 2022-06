Bombardament năpraznic la Nikolaev. Rușii au folosit rachetet de croazieră VIDEO

Rușii au lansat un atac aerian masiv cu 4 rachete de croazieră la Nikolaev, informează Comandamentul Operațional „Sud” al armatei ucrainene, joi, 2 iunie.

Bombardamentul menționată a avut loc lângă satul Trikhaty. În plus, inamicul a încercat să atace coasta Mării Negre a regiunii pentru a crește presiunea psihologică asupra locuitorilor din regiune.

Ieri noaptea, invadatorii ruși au tras cu artilerie la Ochakov și Nikolaev. Distrugeri și avarii au fost înregistrate la întreprinderi industriale, noduri rutiere,și altepuncte de infrastructură civilă. Informațiile despre victime sunt în curs de actualizare.

Statul Major a sugerat că Moscova ar putea repeta „experiența siriană” în Ucraina, care implică intensificarea atacurilor cu rachete.

#Mykolaiv has been hit again by #Russia's rockets.

At least one missile is reported to have evaded air defences in #Nikolaev. No further details yet:#StandWithUkraine #SaveUkraine pic.twitter.com/jUFT1yHr5Y