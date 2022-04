Rusia bombardează ”continuu” Mariupolul de Paşte. Mesajul soldaților ucraineni care rezistă în oțelăria Azovstal

Negociatorul-şef Mihailo Podoliak, un consilier al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, acuză duminică, 24 aprilie, forţele ruse de bombardarea continuă a Mariupolului şi îndeamnă Moscova la un ”armistiţiu veritabil de Paşte”, relatează AFP.

”Rusia atacă în mod continuu (oţelăria) Azovstal la Mariupol. Locul în care se află civilii şi militarii noştri este bombardat cu bombe aerene grele şi de artilerie”, acuză într-un mesaj postat pe Twitter Podoliak.

(1/2) Orthodox Easter 2022. But right now, RF is continuously attacking the Mariupol Azovstal. The place where our civilians & military are located is shelled with heavy air bombs & artillery. RF accumulates forces & equipment for the assault. Who gave the order "not to storm"?