Forțele armate ale Ucrainei au atacat vineri noaptea, 20 septembrie, alte două depozite de rachete rusești.

Unul dintre depozite se afla la doar câțiva kilometri de cel din Toropets, în regiunea Tver, distrus complet în urma unui atac de acum trei zile. Al doilea depozit vizat este situat în regiunea Krasnodar, pe coasta de est a Mării Negre, scrie digi24.ro.

O explozie uriașă a avut loc la un depozit de muniții din Tihorețk, regiunea Krasnodar, după cum arată imaginile apărute pe rețelele sociale. Potrivit unei surse ucrainene specializate în informații despre războiul din Ucraina, Special Kherson Cat, un raport recent al Casei Albe arăta că în acest depozit sunt stocate rachete nord-coreene.

Explosion of an ammunition depot in Krasnodar Region: locals are evacuated due to detonation after a drone raid

Regional Governor Kondratiev said that the fire in the storage facility started because of falling debris from a downed UAV in the village of Kamenny.

The Russian… pic.twitter.com/V4Od8pXFau