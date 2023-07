Rusia bombardează fără oprire porturile Odesa și Mikolaiv: zeci de oameni răniți și distrugeri masive VIDEO

Loviturile ruseşti asupra zonelor portuare ucrainene au continuat joi, 20 iulie, după ce Moscova a amenințat în ajun că navele care se îndreaptă spre porturile ucrainene din Marea Neagră ar putea fi considerate ţinte militare, relatează Reuters.

Pe măsură ce au crescut îngrijorările legate de retragerea Rusiei din acordul care a protejat transporturile de cereale ucrainene, autorităţile din regiunile Mikolaiv şi Odesa au anunţat joi că sunt cel puţin 20 de persoane rănite în urma unor noi lovituri ale Moscovei care au avut loc în cursul nopţii.

În primele ore ale zilei de joi, cel puţin 18 persoane au fost rănite într-un atac asupra oraşului portuar Mikolaiv, a declarat guvernatorul regional, în timp ce un oficial din Odesa a declarat că două persoane au fost spitalizate după ce o nouă lovitură a provocat un incendiu.

Dintre cele 18 persoane rănite la Mikolaiv, nouă au fost duse la spital, inclusiv cinci copii, a precizat guvernatorul Vitali Kim. Centrul oraşului a fost lovit în atac, o clădire rezidenţială cu trei etaje şi un garaj fiind incendiate, a precizat guvernatorul. El a spus că este posibil să existe şi morţi.

Ucraina a declarat miercuri că a stabilit o rută temporară de transport al cerealelor sale prin apele teritoriale ale României. "Scopul său este de a facilita deblocarea transportului maritim internaţional în partea de nord-vest a Mării Negre", a declarat Vasil Şkurakov, ministrul interimar ucrainean pentru comunităţi, teritorii şi dezvoltarea infrastructurii, într-o scrisoare adresată Organizaţiei Internaţionale pentru Transporturi Maritime, un organism al ONU.

Ministerul rus al Apărării a declarat, pe de altă parte, că navele care călătoresc în porturile ucrainene, indiferent de pavilion, vor fi considerate părţi în conflict de partea Ucrainei.

Oficialii americani au informaţii care indică faptul că Rusia a amplasat mine maritime suplimentare în apropierea porturilor ucrainene în ceea ce pare a fi "un efort coordonat pentru a justifica orice atac împotriva navelor civile din Marea Neagră şi pentru a da vina pe Ucraina pentru aceste atacuri", a declarat purtătorul de cuvânt al Consiliului Naţional de Securitate al Casei Albe, Adam Hodge.

Ucraina şi Rusia se numără printre cei mai mari exportatori de cereale din lume. Cotaţiile la grâu în SUA au urcat miercuri cu 8,5%, cea mai mare creştere zilnică care se înregistrează după mult timp.

