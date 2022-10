Cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa joi în cursul bombardamentelor din oraşul Zaporojie (sudul Ucrainei), lovit dimineaţă devreme de şapte rachete, au făcut cunoscut surse oficiale ucrainene, transmite AFP.

Serviciul de urgenţă ucrainean a indicat sâmbătă seara târziu că şaptesprezece persoane, printre care un copil şi o victimă care a murit la spital, şi-au pierdut viaţa în bombardamente. Pe de altă parte, a continuat pe contul său Telegram, 21 de persoane au fost salvate, dintre care 12 au fost internate în spital.

Primul bilanţ raportat joi a fost un mort şi şapte răniţi. Vineri, serviciile de salvare ucrainene indicaseră deja 11 morţi.

Vineri seară, Anatolii Kurtev, secretarul Consiliului local din Zaporojie, a anunţat pe Telegram un bilanţ agravat: "Veşti triste continuă să ajungă la noi după ce au fost analizate resturi ale clădirilor lovite în atac. Până la această oră, numărul morţilor a crescut deja la paisprezece".

Şapte rachete au lovit Zaporojie joi la ora locală 05.00, dintre care trei au căzut în centrul oraşului.

O clădire situată pe artera principală a acestui oraş a fost aproape complet aruncată în aer. Din cinci etaje, doar parterul a mai rămas în picioare. Restul a fost doar moloz.

Acesta nu a fost primul dezastru al oraşului. La 30 septembrie, 31 de persoane au murit la periferia oraşului Zaporojie, într-o parcare, când o rachetă a căzut în mijlocul lor. În afară de un poliţist ucis, ceilalţi 30 încercau să intre în zona Ucrainei aflată sub control rus.

A video showing the aftermath of #Russia's attack on #Zaporizhzhia killing at least 17 people. pic.twitter.com/Q1CRap1GMz