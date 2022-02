Bombardamente au avut loc în capitala Ucrainei, Kiev, iar două explozii puternice s-au produs la Vasilkov, la 30 de km de Kiev, în a treia noapte a invaziei ruse, 26-27 februarie.

UPDATE 8.40 Focuri de arme ruseşti au lovit şi gardul unui centru de depozitare a deşeurilor radioactive, au indicat surse ucrainene, citate de agenţia Interfax-Ucraina.

Forţele ruse "continuă ofensiva pentru a încercui Kievul" după ce "au încheiat regruparea lor" pe frontul de nord, a afirmat sâmbătă seara armata ucraineană.

UPDATE 8.15 „Situația de la Kiev este calmă, capitala este controlată complet de armata ucraineană și de apărarea teroristă. Au fost câteva ciocniri cu grupuri de sabotaj pe timp de noapte”, a declarat Nikolai Povoroznik, prim-vicepreședintele Administrației de Stat a orașului Kiev, citat de canalul Nexta Live.

Explozia părea să fie la 20 de kilometri de centrul capitalei ucrainene, iar cerul nopţii s-a luminat timp de câteva minute, conform jurnalistului CNN, Alexander Marquardt.

A doua explozie a zguduit vestul Kievului, imediat după ora 1:00. Această a doua explozie a venit din sud-vestul oraşului, din direcţia unuia dintre cele două aeroporturi importante.

Exploziile au fost la Vasilkov, la 30 de km de Kiev,unde se află mai multe rezervoare de combustibil.

Primarul localităţii a confirmat că un rezervor a fost lovit de o rachetă.

Tot sâmbătă, 26 februarie, legenda boxului ucrainean Wladimir Klitschko a făcut un apel comunităţii internaţionale pentru a pune capăt "războiului început de Rusia”.

Big boom and now pulsing glow over SW kyiv pic.twitter.com/JwpSVXhExR