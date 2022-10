Bombardamente rusești în orașul lângă care se află cea mai mare centrală nucleară din Europa: Cel puțin doi morți și clădiri distruse

Bombardamentele forţelor ruse au dus la moartea a cel puţin două persoane în cursul nopţii de miercuri spre joi în oraşul Zaporojie din Ucraina şi au avariat sau distrus mai multe clădiri rezidenţiale şi au cauzat incendii masive, a declarat joi dimineaţă guvernatorul regional Oleksandr Staruh, potrivit Reuters.

O femeie a murit în bombardament, iar o alta în drum spre spital, forţele ruse lansând şapte atacuri, a scris Staruh pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

"Cel puţin cinci persoane sunt sub dărâmături", a spus el.

#Russian invaders shelled #Zaporizhzhia this morning. The number of casualties is not known yet. pic.twitter.com/u7RfJ197oY