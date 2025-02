UPDATE Două bombardiere nucleare B-52 ale SUA survolează România. Zboară pe un traseu neobișnuit LIVE

UPDATE 15:05 Bombardierele B-52 au intrat în spațiul aerian al României, din Bulgaria, și zboară spre nord.

Știrea inițială:

Un bombardier al armatei SUA a survolat România în dimineața zilei de joi, 27 februarie, și se îndreaptă din nou către țara noastră. Bombardierul B-52H care poate lansa atacuri de rază lungă, folosind chiar și arme nucleare, se află pe un traseu neobișnuit deasupra Europei.

Traseul de zbor al unui bombardier B-52H al aviației americane, cu destinația Orientul Mijlociu, trece peste Franța, apoi Marea Mediterană înainte de a ajunge la destinație.

Traseul din 27 februarie a inclus survolarea deasupra Germaniei, Poloniei și României. Bombardierul US Air Force a ajuns în Turcia, la baza aeriană Konya, de unde a plecat însoțit de un alt B-52.

Bombardierele nucleare americane par să urmeze un traseu similar de întoarcere.

Traseul zborului poate fi urmărit în direct AICI. Zborul celui de-al doilea bombardier B-52 poate fi urmărit AICI.

A Flight of U.S. Air Force B-52H Long-Range Strategic Bombers appear to be on their way to the Middle East from RAF Fairford, but are taking an “Unusual Route” not normally seen. Instead of passing over France and the Mediterranean like most B-52 Flights from the U.K. to the… pic.twitter.com/eel81n6K4G