Moment istoric. A fost stabilită ziua în care cel mai nou bombardier al armatei americane va fi prezentat publicului larg VIDEO

U.S. Air Force şi compania Northrop Grumman vor prezenta împreună, la începutul lunii decembrie, primul bombardier de generația a VI-a "B-21 Raider". Prezentarea va avea loc pe 2 decembrie anul acesta, în California. Potrivit defenseromania.ro, evenimentul va fi unul istoric, fiind pentru prima dată când Forțele Aeriene ale SUA prezintă un nou bombardier, de la debutul B-2 Spirit în noiembrie 1988. În plus, B-21 Raider va fi primul avion de generaţia a VI-a care urmează să fie produs în serie.

Potrivit sursei citate, chiar dacă Forțele Aeriene ale SUA și compania Northrop Grumman au publicat în ultimii doi ani mai multe imagini grafice 3D ale viitorului bombardierul stealth, o aeronavă B-21 în mărime naturală nu a fost niciodată dezvăluită public.

Forțele Aeriene ale SUA au stabilit în sfârșit data la care primul bombardier B-21 Raider o să fie prezentat publicului larg. Compania Northrop Grumman a anunţat că prezentarea oficială primul avion de generația a VI-a va avea loc pe 2 decembrie anul acesta în California.

Evenimentul va avea loc la uzina companiei Northrop Grumman din Palmdale, California, unde se află în producție primele bombardiere B-21 Raider.

Ads

Luna trecută, Andrew Hunter, șeful departamentului de achiziții al Forțelor Aeriene SUA, a confirmat că prezentarea celui mai recent bombardier strategic american B-21 Raider va avea loc în prima săptămână a lunii decembrie a acestui an, în cadrul unei ceremonii organizate de compania Northrop Grumman.

Va fi pentru prima dată când Forțele Aeriene ale SUA prezintă un nou bombardier, de la debutul B-2 Spirit în noiembrie 1988 la Air Force Plant 42 din Palmdale, California. Primul zbor al B-2 a avut loc în iulie 1989.

Noul bombardier, fabricat de Northrop Grumman, a fost până acum prezentat doar în imagini grafice. Primul său zbor este așteptat să aibă loc în anul 2023, la câteva luni după lansare.

În prezent, există șase bombardiere B-21 care se afla în diferite stadii de asamblate la uzina Northrop Grumman din Palmdale, a precizat compania în comunicat.

Compania Northrop Grumman a declarat în luna mai că primul B-21 a încheiat o primă serie de teste la sol. Această fază a inclus teste de calibrare a încărcăturilor, menite să verifice integritatea structurală a bombardierului

Ads

Înainte de primul zbor al B-21, Northrop Grumman va efectua teste ale motoarelor și teste de rulare pe pistă la viteză mică și mare. Forțele Aeriene ale SUA au sperat inițial, încă din 2019, că primul zbor al primului B-21 va avea loc în decembrie 2021, dar acest termen a tot fost modificat.

B-21 este un bombardier cu rază lungă de acțiune, cu caracteristici stealth avansate, care va fi proiectat pentru a distruge ținte importante aflate la mare distanţă. Acesta va înlocui treptat bombardierele B-1 și B-2, devenind coloana vertebrală a flotei de bombardiere a U.S. Air Force. Cu toate acestea, deocamdată, nu va fi un succesor al bombardierelor B-52, care, deși sunt mult mai vechi decât B-1 și B-2, vor rămâne în serviciul USAF alături de B-21 pentru încă câteva decenii.

Forțele Aeriene ale SUA au solicitat 5 miliarde de dolari pentru B-21 în anul fiscal 2023, inclusiv 1,7 miliarde de dolari pentru finanțarea achizițiilor, deși nu au dezvălui câte bombardiere vor fi cumpărate. După unele informaţii apărute în ultimii doi ani, Forțele Aeriene ale SUA ar intenționa să cumpere cel puțin 100 de bombardiere B-21.

Baza Aeriană Ellsworth din Dakota de Sud urmează să devină prima bază operațională pentru bombardierele B-21, urmând probabil să fie urmată de Baza Whiteman din Missouri și Baza Aeriană Dyess din Texas.

Ads