Rușii și-au ascuns bombardierele, după presupusul atac ucrainean cu drone de pe aeroportul din Reazan VIDEO

Rusia încearcă să-și redistribuie bombardierele cu rachete de rază lungă de acțiune Tu-22m după exploziile de la un aerodrom din Diaghilevo, regiunea Reazan.

Imaginile din satelit, din 7 decembrie, publicate de jurnalistul Mark Krutov pe contul său de Twitter, indică faptul că 9 bombardiere Tu-22m au decolat de pe aerodromul specificat după incidentul din 5 decembrie, iar un port-rachete similar, avariat de explozii, a dispărut și el. În plus, alte avioane au părăsit baza.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs