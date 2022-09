Bombardiere capabile să transporte arme nucleare, mutate subit de Rusia la granița cu Finlanda. Imaginile detectate din satelit

Firma israeliană de informații ImageSat International (ISI) a detectat o „prezență neobișnuită” a bombardierelor strategice rusești TU-160 și TU-95 la baza aeriană Olenya, lângă Finlanda.

Conform imaginilor prin satelit realizate de companie, patru bombardiere TU-160 au fost detectate pe 21 august și trei TU-95 pe 25 septembrie. Până pe data de 12 august, nu exista niciun bombardier strategic prezent la baza aeriană de la granița cu Finlanda, arată Jerusalem Post.

„Sistemul indică faptul că baza aeriană Engels (n.r. - situată în sud-estul Rusiei, aproape de Kazahstan) este posibilul punct de plecare al bombardierelor strategice detectate în baza aeriană Olenya”, se arată în raport.

Baza aeriană Engels găzduiește singurele bombardiere strategice ale Rusiei staționate în apropierea Ucrainei și este casa Regimentului 121 de Aviație pentru Bombardiere Grele (121 TBAP) care zboară cu TU-160 și TU-95.

Israeli intelligence firm @ImageSatIntl has detected an “irregular presence” of Russian TU-160 & TU-95 strategic bombers deployed to Olenya Airbase. The base, on the Kola Peninsula, houses a significant number of military hardware, including tactical & strategic nuclear weapons pic.twitter.com/g5Hi7pqgbw