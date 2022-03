Bombardament sălbatic în regiunea Donețk. ”Fasciștii ruși au folosit muniție cu fosfor” VIDEO

Orașul Avdiivka, din regiunea Donețk, a fost bombardat sâmbătă, 26 martie, cu muniții cu fosfor. Şeful administraţiei militare regionale, Pavel Kirilenko, a oferit detalii despre situaţia operaţională din regiune.

„De la începutul zilei și la ora actuală se știe că o persoană a murit în urma atacurilor la ieșirea din Marinka. În complexul industrial Avdeevskaya, fasciștii ruși au folosit muniție cu fosfor. Consecințele acestor atacuri se stabilesc”, a spus Kirilenko.

#Russian Multiple launch rocket systems BM-21 "Grad" NM DNR strike at the positions of the #Ukrainian army in #Avdiivka ... #Ukriane #UkraineUnderAttaсk #russianinvasion #RussiaUkraineWar # pic.twitter.com/92ipP6UJIK

Potrivit acestuia, bombardamente puternice au avut loc în vecinătatea orașului Toretsk. 16 posturi de transformare au fost avariate, 12 dintre ele au fost deja reparate.

„În această dimineață au început lucrările cu privire la reluarea alimentării cu energie electrică. Din fericire, nu există victime în rândul populației civile din comunitatea Toretsk, dar există pagube semnificative la locuințe – documentăm toate aceste fapte ”, a adăugat șeful regiunii.

blow was struck on the fortified area of the Armed Forces of Ukraine near Donetsk

Strong fire in Avdiivka after explosion pic.twitter.com/GVapON1IPp