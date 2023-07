Rezidenții orașului Odesa spun pe rețelele sociale că au trăit marți spre miercuri, 19 iulie, cea mai cumplită noapte de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

Rusia s-a dezlănțuit cu bombă trimise de la distanță asupra orașului-port de la Marea Neagră, imediat după ce Moscova a refuzat să mai participe la acordul cerealelor.

Odesa este principalul punct ucrainean de expediere a grânelor către strâmtorile Bosfor și Dardanele.

Potrivit forțelor armate ale Ucrainei, Rusia a expediat în total către Odesa, în noaptea de marți spre miercuri, 63 de proiectile.

- 16 rachete de croazieră Kalibr

- 8 rachete Kh-22

- 6 rachete P-800 Onyx

- 1 rachetă Kh-59

- 32 de drone Shahed iraniene.

Dintre aceste apărare aeriană ucraineană a reușit să intercepteze doar 37 de bombe:

- 13 rachete de croazieră Kalibr

- 1 rachetă Kh-59

- 23 de drone Shahed iraniene.

Momentul în care o rachetă a lovit un bloc dintr-un cartier al Odesei a fost înregistrat video de un rezident al unui imobil din apropiere.

"Cel mai masiv atac asupra Odesei pe care mi-l amintesc. Mulți și-au petrecut noaptea pe coridoare și în băi ascunși în spatele a doi pereți", spune Maria Avdeeva, expert ucrainean în securitate.

The most massive attack on Odesa I recall. Many spent their night in the corridors and inside bathrooms hiding behind two walls. Please don’t use Russian language and don’t call it retaliation. This is Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/d6hYuXAdZM