Psihoză de Halloween, după ce mai mulți părinți au alertat poliția că au descoperit ace în bomboane. Unde s-a întâmplat incidentul

La doar câteva zile înainte de Halloween, locuitorii din Santa Fe, Texas, trăiesc o stare de neliniște după ce mai mulți părinți au descoperit ace de cusut ascunse în bomboanele primite de copiii lor la tradiționala paradă de Homecoming.

Poliția locală a confirmat cel puțin trei cazuri și a deschis o anchetă, cerând comunității să rămână vigilentă. Deși nu au fost raportate victime, incidentul a declanșat o adevărată psihoză într-o perioadă în care dulciurile și petrecerile pentru copii sunt în centrul atenției, iar autoritățile federale avertizează părinții să verifice cu atenție toate produsele primite.

Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor de liceu, relatează Le Figaro.

„Agenţii SFPD s-au deplasat la cel puţin trei locuinţe diferite din oraş şi au confirmat prezenţa acelor de cusut în bomboanele distribuite în timpul paradei. Departamentul a primit, de asemenea, apeluri de la alţi părinţi din oraş care au declarat că au găsit ace în bomboane”, a confirmat departamentul de poliţie din Santa Fe a doua zi după eveniment.

Nu au fost raportate victime, dar a fost deschisă o anchetă. Părinţii sunt invitaţi să fie cât mai vigilenţi. Majoritatea dintre ei cred că este vorba de un act deliberat, într-o ţară în care Halloween-ul este un eveniment de neocolit.

„Orice persoană care descoperă articole suspecte sau bomboane alterate este rugată să contacteze linia non-urgenţe a poliţiei din Santa Fe la numărul 409-925-2000”, au transmis autorităţile.

Food and Drug Administration (FDA) sfătuieşte părinţii să „le spună copiilor să nu accepte – şi mai ales să nu mănânce – nimic care nu este ambalat comercial. Verificaţi dulciurile ambalate comercial pentru a detecta semne de alterare, cum ar fi aspectul sau decolorarea neobişnuită, găuri mici sau rupturi în ambalaje. Aruncaţi tot ce pare suspect”, a transmis FDA.

