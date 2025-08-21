ANAF țintește restaurantele, barurile și fast-food-urile. Clienții pot să refuze plata consumației dacă nu primesc bon fiscal

Autor: Daniel Groza
Joi, 21 August 2025, ora 12:20
ANAF țintește restaurantele, barurile și fast-food-urile. Clienții pot să refuze plata consumației dacă nu primesc bon fiscal
Clienții care nu primesc bon fiscal pot refuza plata FOTO Pixabay

ANAF lansează o campanie de informare privind dreptul la bonul fiscal în domeniul HORECA. Fiscul anunță că își propune să ajute cetățenii să își cunoască și să își exercite drepturile în relația cu operatorii economici, în special în domeniul HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc).

În perioada 1 iulie – 17 august 2025, inspectorii antifraudă fiscală au desfășurat verificări în diverse locații din țară, pe baza datelor din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Scopul a fost acela de a vedea dacă unitățile de alimentație publică respectă obligația legală de a emite bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar.

Rezultatele acțiunilor antifraudă arată că, în anumite cazuri, clienții au primit doar note de plată sau înștiințări, fără bon fiscal. Această practică contravine legii și afectează corecta colectare a veniturilor bugetare.

Bon fiscal pentru toate tipurile de plăți

La plata în numerar, clienții trebuie să solicite și să primească bonul fiscal, acesta fiind documentul obligatoriu care atestă tranzacția. În situația plăților prin card, clientul are dreptul să solicite emiterea și înmânarea bonului fiscal.

La plata cu cardul de credit sau debit, operatorii economici nu au obligația legală de a emite și înmâna bonul fiscal, însă acesta poate fi tipărit și oferit la cererea expresă a clientului.

În cazul în care comercianții refuză emiterea și înmânarea bonului fiscal, cu excepția situației defectării aparatelor de marcat electronice fiscale, când se emit chitanțe potrivit legii, clientul are dreptul de a beneficia de bunul achiziționat sau de serviciul prestat fără plata contravalorii acestuia.

ANAF îi încurajează pe români să reclame de fiecare dată când nu primesc bon fiscal și pune la dispoziție o linie de contact. Orice situație de acest tip poate fi semnalată la adresa de e-mail: [email protected]

#bon fiscal, #ANAF, #consumatie, #refuz plata, #clienti , #ANAF
