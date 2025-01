„Am zburat la clasa întâi în aproape toată lumea”. Dezvăluirile unei femei care lucrează ca bonă pentru familii super-bogate 

O bonă profesionistă care lucrează pentru cei extrem de bogați a oferit o perspectivă asupra stilului său de viață luxos. Aceasta ajunge în destinații tropicale și primește cadouri de lux, toate în numele muncii.

Kathryn Lord, în vârstă de 38 de ani, din Lancashire, a devenit bonă pentru a câștiga bani în plus în timp ce studia pentru un masterat în educație la Universitatea Durham – ceva ce i s-a întâmplat natural, fiind fiica unor proprietari de grădinițe.

După ce a aplicat online prin agenții de bone, Kathryn și-a găsit primul loc de muncă – lucrând pentru un miliardar care își ducea familia și prietenii, inclusiv doi însoțitori pentru copii, într-o croazieră. De acolo, Kathryn s-a „îndrăgostit de meseria de bonă” și curând s-a trezit pe o podgorie în Italia – iar ofertele din partea celor bogați și celebri au continuat să apară.

Acum, cu 18 ani de experiență în industrie și o nominalizare pentru titlul de Bona Anului în 2022, Kathryn a călătorit în întreaga lume cu familii ultra-privilegiate, având grijă de viitoarele generații de oameni extrem de bogați și bucurându-se de unele dintre cele mai bune beneficii – dar a avertizat că aceste avantaje vin cu un preț, din cauza părinților exigenți și a copiilor răsfățați de care trebuie să se ocupe.

Kathryn spune că a lucra cu copiii celor mai privilegiați oameni din lume este un job foarte profitabil, iar ea admite că este „bine plătită” pentru serviciile sale – deși a refuzat să dezvăluie salariul exact.

În afară de salariul generos, însă, tânăra de 38 de ani se bucură de beneficii extrem de luxoase – inclusiv participarea la vacanțe extravagante alături de familii (zburând, desigur, la clasa întâi) și primirea de „bonusuri și cadouri din partea miliardarilor și milionarilor.”

„Pentru ziua mea de naștere, la 33 de ani, șeful meu mi-a permis să folosesc penthouse-ul lor din New York și mi-a oferit bilete în primul rând la musicalul Chicago,” a povestit Kathryn.

Oriunde călătorește în lume, Kathryn se alătură familiilor fie la clasa întâi, fie, în mod și mai exclusivist, călătorește cu avionul lor privat.

„Am zburat la clasa întâi în aproape toată lumea,” a spus Kathryn. „A fost incredibil.

Prima dată când am urcat într-un avion privat, mașina ne-a dus direct pe pistă. Am coborât și am vrut să-mi iau bagajele, dar mi-au spus: ‘Nu, nu, nu-ți lua bagajele.’ Așa că pur și simplu am urcat copilul în brațe pe treptele avionului. A fost un pic ciudat pentru că nu aveam idee ce se întâmpla.”

De la o insulă privată din Maldive la un safari în Africa de Sud, Kathryn a însoțit familii în destinații exclusiviste – inclusiv unele pe care le avea de mult timp pe lista de dorințe.

„Acum câțiva ani, de Paște, șefii mei mi-au oferit mie și bucătarului un tur ghidat pe Muntele Table din Cape Town. A fost visul meu din copilărie, după ce l-am văzut la emisiunea Don’t Try This at Home. Nu-mi vine să cred că am reușit să fac asta, pentru că nu credeam că voi ajunge vreodată la Cape Town. Așa că ne-am trezit la 4 dimineața, am urcat pe munte, dar a trebuit să ne întoarcem la muncă până la prânz.”

Totuși, viața ca bonă pentru bogați nu înseamnă doar cadouri și lux – Kathryn avertizează că familiile vor să își scoată banii investiți și pot fi extrem de solicitante.

„Doar pentru că te plătesc cel mai bine, nu înseamnă că este cel mai bun job,” a spus ea.

„Unele familii cred că, dacă te plătesc, merită tot timpul tău. Familiile mai modeste, care nu plătesc cele mai mari sume, sunt de fapt mai plăcute.”

Kathryn și prietenele sale bone au avut parte de conflicte cu familii bogate, inclusiv una dintre ele fiind concediată după ce mama copilului a devenit geloasă că acesta petrecea prea mult timp cu bona.

„Etica mea, dacă vrei, este că părinții și bona ar trebui să formeze o echipă,” a spus Kathryn. „Legătura dintre părinte și bonă trebuie să fie bună, astfel încât să fim cu toții pe aceeași lungime de undă.”

În ceea ce privește copiii răsfățați, Kathryn a spus: „Unele familii au toată averea din lume, dar niciun fel de atenție emoțională. Am văzut foarte des neglijare în familiile bogate.”

Un exemplu a fost când Kathryn a fost angajată ca bonă de weekend pentru un copil care avea deja o bonă în timpul săptămânii. Fiecare dintre frații săi avea, de asemenea, câte două bone, scrie dailymail.com.

„Copiii sunt uimitori și urmează exemplul,” a spus ea. „Dacă un părinte își lasă pantofii și haina pe jos așteptând ca menajera să le ridice, nu se poate aștepta ca propriii copii să-și pună pantofii și haina la loc.”

Reflectând la cei 18 ani ca bonă pentru super-bogați, Kathryn a spus: „Partea mea preferată este când sprijini un copil să învețe ceva și apoi, pur și simplu, reușește.”

Sfaturile ei pentru cei care vor să devină bone profesioniste? „Cunoaște-ți propria valoare,” a spus ea. „Trebuie să ai un contract clar și să știi ce ești dispus să faci și ce nu, pentru că unii părinți îți pot încălca limitele.”

