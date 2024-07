El este singura „bonă masculină" din România. Ce salariu cere de la clienți: „Mulți copii duc dorul unei prezențe masculine”

Singura „bonă-bărbat" din România susține că face concurență serioasă bonelor feminine, fie ele românce sau filipineze. Cetățeanul cu instinct matern și patern se numește Ovidiu Vreme, are 22 de ani și locuiește în Cluj. S-a născut în Botoșani, iar de-a lungul timpului a mai lucrat ca ospătar și ca muncitor pe șantier.

Încă din facultate, Ovidiu a lucreze ca babysitter. Tânărul a absolvit Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, la Babeș-Bolyai, din Cluj-Napoca. El se laudă cu câteva atuuri importante: deși nu are atestat de bonă, susține că este foarte serios, punctual și are experiență în lucrul cu cei mici. Ovidiu știe ce are de făcut, spune el, în condițiile în care provine dintr-o familie cu șase frați și patru surori.

„Familia în care am crescut și în care am învățat ce este iubirea și respectul este formată din șapte băieți și patru fete, dintre care opt avem studii superioare", a declarat Ovidiu, pentru Gândul.

Pentru serviciile sale, Ovidiu cere un salariu lunar de 6.000 de lei. Programul, opt ore, de luni până vineri.

„Cred că un avantaj al meu, ca babysitter bărbat, este că sunt puternic și gata să înfrunt orice obstacol care ar putea pune în pericol siguranța copilului, dar, în același timp, sunt și o fire calmă și prietenoasă. Un alt avantaj este că mulți copii, care stau doar cu mămica acasă și duc dorul unei prezențe masculine în viața lor, apreciază compania mea, în condițiile în care tatăl este plecat mereu la lucru. Am observat, de asemenea, că părinții au mai multă încredere în mine datorită faptului că nu fumez și sunt credincios”, a mai precizat Ovidiu, pentru sursa citată.

Singurul babysitter bărbat din România: „Feedback-ul, pozitiv în special din partea mamelor"

Tânărul a recunoscut că a fost și refuzat, de unele cupluri.

„De-a lungul timpului, am întâlnit și familii care, după o primă întâlnire, au decis că este mai bine să nu colaborăm. Desigur, poate unii părinți au motive bine întemeiate, însă pe mine, ca babysitter, nu mă preocupă altceva decât îngrijirea copilului și realizarea unui venit. Dacă m-ar fi interesat și alte lucruri, probabil m-aș fi făcut gigolo, nu babysitter", a mai declarat Vreme.

Cele mai încântate de serviciile sale sunt mamele.

„Nu pot spune dacă este mai greu sau nu să îmi găsesc de lucru ca babysitter bărbat, deoarece există fel și fel de părinți. Unii au mai mare încredere într-un bărbat ca mine decât într-o femeie, iar alții, invers. Cu toate acestea, feedback-ul primit a fost per total pozitiv, în special din partea mamelor”, a adăugat tânărul.

Ovidiu este pasionat de gătit, dar și de muzică religioasă, el având un canal de YouTube cu cântecele înregistrate de-a lungul timpului.

