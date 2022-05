Celebrul Bono a cântat într-un adăpost anti-bombă din Kiev. Liderul formației U2 a fost dublat de militari ucraineni VIDEO

Bono și The Edge, componenții trupei rock U2, au cântat duminică, 8 mai, într-un adăpost anti-bombă din Kiev, la invitația președintelui Volodimir Zelenski.

Trupa din Dublin a împărtășit vestea într-o postare pe Twitter: „Președintele @ZelenskyyUa ne-a invitat să cântăm la Kiev ca o demonstrație de solidaritate cu poporul ucrainean și așa am ajuns să facem. - Bono și The Edge #StandWithUkraine. "

Solistul Bono și chitaristul The Edge au cântat pentru o mulțime mică de fani, inclusiv membri ai forțelor armate ale Ucrainei.

În videoclipurile distribuite pe rețelele de socializare, perechea poate fi văzută interpretând clasicul "Stand By Me", alături de soldați ucraineni în stația de metrou care servește acum drept adăpost anti-bombe.

Kyiv now. The legendary Bono from the U2 band with Taras Topolia ("Antytila") performs at the Khreschatyk metro station.#StandWithUkraine️ pic.twitter.com/suzkCVvgKt — Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) May 8, 2022

Bono a lăudat lupta Ucrainei pentru „libertate” în timpul spectacolului din stația de metrou din centrul Kievului, unde solistul U2 și-a emis propria rugăciune „pentru pace”.

De pe peron, starul rock în vârstă de 61 de ani a cântat clasicele piese ale formației "Sunday Bloody Sunday", "Desire" și "With or Without You".

Kyiv metro. Just the legendary Bono from the band U2 sings with Taras Topola. We are unbreakable. We are invincible. The whole world supports us. Glory to Ukraine! 🇺🇦#Bono #U2 #StandWithUkraine #Artists pic.twitter.com/7QqoQ1jVtr — Good morning, Ukraine (@good_ukraine) May 8, 2022

