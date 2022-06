Bono, solistul trupei U2, a dezvăluit într-un interviu pentru BBC Radio 4 că are un frate vitreg, de existenţa căruia nu a ştiut nimic zeci de ani.

Starul irlandez a vorbit în emisiunea Desert Island Discs despre moartea subită a mamei sale, pe când el avea 14 ani, şi despre relaţia tensionată cu tatăl său.

Bono, pe numele său real Paul Hewson, a afirmat că a descoperit existenţa fratelui său vitreg în 2000 când a aflat că tatăl său a avut o relaţie extraconjugală.

Cântăreţul a afirmat că este "împăcat" cu această situaţie după ce a vorbit cu tatăl său, Bob, care nu i-a spus niciodată mamei sale adevărul în legătură cu această chestiune.

"L-am întrebat dacă a iubit-o pe mama, iar el mi-a zis că da. Şi l-am întrebat cum de s-a putut întâmpla aşa ceva, iar el mi-a răspuns: 'Se poate' şi mi-a zis că a încercat să îndrepte lucrurile. Nu îşi cerea scuze, ci doar spunea că acestea sunt faptele şi că este împăcat cu asta", a povestit Bono.

Cântăreţul a vorbit despre "rupturi" în casa familiei sale în urma morţii mamei.

El a afirmat că după ce tatăl său a murit la vârsta de 75 de ani, în 2001, el i-a cerut iertare în timpul unei vizite la o capelă din Franţa.

"Nu era nimeni acolo, am aprins o lumânare, m-am aşezat în genunchi şi am spus doar: 'Uite, îmi pare rău că nu am fost acolo pentru tine, ai trecut prin multe şi te rog să mă ierţi. După aceea, am simţit o eliberare", a mai spus el.

Vedeta, cunoscută drept un militant împotriva sărăciei şi pentru sprijinul pentru cei cu HIV/SIDA, a vorbit şi despre modul în care activismul său a provocat tensiuni în cadrul trupei U2.

"A fost foarte greu pentru trupă să mă vadă în compania anumitor persoane, a fost chinuitor pentru ei, însă mi-au dat binecuvântarea. Ei au crezut că era ceea ce trebuie făcut dacă puteam obţine anumite lucruri depăşind o anumită limită", a mai spus Bono.

