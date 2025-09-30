Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10

Autor: Adrian Zia
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 23:28
332 citiri
Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10
Diana Buzoianu, ministra Mediului - FOTO Facebook Diana Buzoianu

Ministra Mediului a anunțat luni, 29 septembrie, că la Romsilva s-a ajuns la "normalitate". Diana Buzoianu a postat pe Facebook faptul că bonusurile de pensionare acordate angajaților Regiei Naționale a Pădurilor sunt, de acum, limitate la echivalentul unui salariu, după ce anterior contractul colectiv de muncă prevedea acordarea a 10 salarii.

"Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva și, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă.

Pe scurt: a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România. Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu", a scris ministra pe rețeaua de socializare.

Buzoianu s-a declarat mulțumită de înțelegerea obținută la discuțiile cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva, pentru că prin ea s-a ajuns la ceea ce trebuia să fie dintotdeauna.

"Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări. Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România", a conchis ministra Mediului.

În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
În cel mult o lună se va realiza o analiză asupra instituțiilor centrale care necesită reforme, anunță premierul Bolojan
Premierul Ilie Bolojan declară că până în luna octombrie 2025 urmează să fie realizată o analiză a instituţiilor centrale în cazul cărora este necesară o reducere de personal....
Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. "Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
Când crede premierul Bolojan că pot fi organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. "Provizoratele pe termen lung nu asigură performanță"
Premierul României Ilie Bolojan a afirmat luni seară, 29 septembrie, că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în perioada următoare, poate până la finalul lui noiembrie, sau...
#bonus pensionare romsilva, #diana buzoianu ministrul mediului, #reducere bonus pensionare , #Stiri Diana Buzoianu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Picioarele unor sefe din diplomatia europeana, cenzurate pe televiziunea de stat iraniana. "Prima data am spus ca e amuzant"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Președintele Trump și-a prezentat planul de pace pentru Gaza în fața premierului Netanyahu VIDEO
  2. Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10
  3. Procurorul General al României, Alex Florența, "sperietoare" pentru Călin Georgescu? "Cu diavolul nu intri în conversații"
  4. Premierul Netanyahu și-a cerut scuze omologului său din Qatar pentru atacul israelian asupra orașului Doha. La această convorbire telefonică a asistat și președintele Trump
  5. A plecat, dar parcă s-ar întoarce. Călin Georgescu are planuri mari dacă revine în politică. "Facem leul egal cu lira sterlină"
  6. Palmă dureroasă primită de Simion de la Călin Georgescu. Fostul candidat la președinția României nu-l consideră partenerul său pe liderul AUR. "Protejat. Eu așa am spus"
  7. "Cum să fii atât de prost". A câștigat 15 milioane de euro la loterie, dar habar nu avea. Unde a găsit, după 6 luni, biletul care l-a îmbogățit
  8. Comunismul a eșuat. Cuba se confruntă cu o criză socială profundă. Foametea și lipsa locuințelor se accentuează
  9. Criminalul din Mureș, pe lista "Most Wanted" a Europol. Cum îl prezintă instituția europeană pe Emil Gânj
  10. Cel mai nou și mai mare portavion face China și mai periculoasă și capabilă să lovească oriunde pe glob. Are totuși un punct slab VIDEO