Gata cu bonusurile de pensionare nesimțite de la Romsilva. Ministra Mediului a reușit reducerea lor semnificativă. La câte salarii vor fi limitate? Până acum se acordau 10

Ministra Mediului a anunțat luni, 29 septembrie, că la Romsilva s-a ajuns la "normalitate". Diana Buzoianu a postat pe Facebook faptul că bonusurile de pensionare acordate angajaților Regiei Naționale a Pădurilor sunt, de acum, limitate la echivalentul unui salariu, după ce anterior contractul colectiv de muncă prevedea acordarea a 10 salarii.

"Ați fost revoltați de sutele de milioane de lei date pe bonusuri de pensionare de Romsilva? Și eu. Așa că am discutat cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva și, zilele acestea, a fost modificat contractul colectiv de muncă.

Pe scurt: a fost modificat articolul care prevede că se dădeau 10 salarii bonusuri de pensionare, ca să fie aliniat acel articol cu legea din România. Bonusul de pensionare a fost limitat la un singur salariu", a scris ministra pe rețeaua de socializare.

Buzoianu s-a declarat mulțumită de înțelegerea obținută la discuțiile cu reprezentanții Romsilva și sindicatul Silva, pentru că prin ea s-a ajuns la ceea ce trebuia să fie dintotdeauna.

"Adică normalitate. Le mulțumesc tuturor celor implicați în echipele de negociere din cadrul Romsilva și sindicatului pentru faptul că au adoptat într-un termen rapid aceste modificări. Mergem înainte cu reforma Romsilva pentru a recredibiliza o instituție esențială pentru viitorul pădurilor din România", a conchis ministra Mediului.

