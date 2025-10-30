Dumnezeu nu este membru de partid

Politica nu trebuie păstrată în Biserica Ortodoxă Română!

Într-o Românie care a ridicat Catedrala Mântuirii Neamului – cea mai mare biserică ortodoxă din Europa de Est, dar care pare să-și piardă tot mai mult legătura cu propriul popor, unde este, de fapt, Neamul Românesc despre care tot vorbim?

Catedrala Mântuirii Neamului trebuie să îndemne la neuitarea credinței și la smerenie!

Dumnezeu se află în inima omului care iubește, iartă și se roagă în tăcere, amintea regretatul părinte Dragomir Gheorghiță, preot timp de 49 de ani în comuna Moara Vlăsiei, Ilfov!

Credința salvează România?

În prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și a Preafericirii Sale Daniel, Patriarhul României, a avut loc slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Slujba a fost oficiată de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, asistați de zeci de mii de credincioși și cu participarea a 2.500 de invitați!

Fără să îndemn la atitudini neconforme cu legea, în calitate de om simplu, cu frică de Dumnezeu, nu pot să nu mă întreb: între un preot smerit care mângâie un bolnav și un demnitar care își face cruce pentru cameră TV, cine este mai aproape de Dumnezeu?

Când credința devine pretext electoral, iar rugăciunea se transformă în gest de imagine, mai există mântuire sau doar putere și interese?

De ce ne-am obișnuit să confundăm credința cu festivismul, smerenia cu protocolul, rugăciunea cu discursul politic?

Fastul exagerat, coroanele poleite cu aur, coloanele de limuzine de lux, hainele scumpe, gesturile teatrale – toate acestea deschid, oare, calea către Împărăția Cerurilor?

Înseamnă credință pălăriile cu pretenții împărătești și derbedeii care înjură ca la ușa cortului, dar care se doresc nemuritori?

Cine dorește să transforme evlavia într-un spectacol la televizor și evanghelia – în decor?

Cine vrea să înlocuiască smerenia cu opulența, credința vie cu ritualul gol, lumina lăuntrică cu reflexul aurului?

Iisus Hristos a fost răstignit pe nedrept, cu o coroană de spini, nu cu una de aur! De ce, astăzi, credința pare din nou răstignită – între politică, trufie și indiferență?

Hristos a umblat desculț printre oameni simpli!

Credința între spectacol și conștiință trebuie să rămână o temă deschisă!

Se vorbește mult despre Catedrala Neamului, dar prea puțin despre neamul credincios care stă afară, în frig, în timp ce „puternicii vremii” ocupă primele rânduri înăuntru.

De ce credincioșii simpli sunt ținuți afară, după gard, în timp ce politicienii se încurcă în semnul crucii sub cupola vitraliilor?

Cine are nevoie de spectacol?

Dumnezeu nu are nevoie de reflectoare! Dumnezeu este totul! Dumnezeu se află în sufletul nostru! Ce am învățat din suferința lui Hristos?

Tragediile recente ne-au arătat adevărata față a lumii în care trăim.

Colectiv rămâne o rană vie în conștiința României. Tineri nevinovați au murit arși de vii!

În timpul pandemiei de COVID-19, părinții și bunicii noștri – creștini, oameni simpli – au fost îngropați în saci de plastic, fără lumânare, fără o mângâiere.

Pentru un popor care se declară creștin în proporție de peste 95%, tragediile amintite au fost o umilință națională. O rușine.

Cine răspunde?

Cine a spus atunci „destul”?

Cine a avut curajul să plângă, nu doar să privească în tăcere?

Să nu uităm că tăcerea care ucide a devenit prețul decorațiilor!

Cât de adevărat este că Ordinele Naționale s-au dat ca recompensă pentru obediență și nu pentru demnitate?

Biserica Ortodoxă Română are un cuvânt greu de spus!

Și totuși, de ce credincioșii tac când nedreptatea lovește poporul român, iar politica dictează pentru interesele străine?

Greșea, oare, bunul creștin care vorbea despre „manelizarea” credinței?

Când se cântă la microfon mai tare decât se roagă, când se confundă sărbătoarea cu spectacolul, când icoana devine decor, iar rugăciunea – fundal sonor pentru selfie-uri cu oameni politici, nu cumva credința devine o formă fără fond?

Când lumina sufletului este înlocuită cu lumina reflectoarelor, cât de adevărat este că nu mai avem de-a face cu o Biserică vie, ci cu o scenă unde se vând iluzii?

Cine sunt fiii lui Dumnezeu?

În timp ce, înăuntru, în Catedrala Mântuirii Neamului, în lumina vitraliilor, se aflau, în mod nemeritat, politicienii și demnitarii, afară, în frig, credincioșii adevărați erau ținuți, în țarc, după gard!

De ce credincioșii autentici au fost ținuți afară, în frig, în timp ce „potentații vremii” își încurcau semnul crucii în interiorul Sfintei Catedrale?

Președintele Moldovei, doamna Maia Sandu, duce slujbele în limba română în bisericile românești din Moldova și din Ucraina?

Politicienii români atinși de agheasmă vor gândi și pentru românii chinuiți, cu pensiile lovite de „reformă”?

Credința nu este mijloc de propagandă politică!

Fariseii, purtători de draci în buzunar, vor fi așezați mereu în primul rând și la Poarta Raiului?!

Cine va asigura schimbul trei la smoală?

Catedrala Mântuirii Neamului trebuie să ne readucă unitatea, credința și speranța că „mâine nu este doar o nouă zi, ci începe un nou an”, după cum amintea distinsul părinte Constantin Necula, un om admirabil, onest, preot ortodox și profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu.

Catedrala Mântuirii Neamului, cunoscută și ca Catedrala Națională a României, ridicată pe Dealul Arsenalului, în inima Bucureștiului, în imediata apropiere a „Casei Poporului”, convertită în „Palatul Parlamentului”, are o istorie aparte!

Catedrala Mântuirii Neamului este astăzi cea mai mare biserică ortodoxă construită în Europa de Est și una dintre cele mai impunătoare catedrale creștine din lume.

În perioada 2004–2005, legislația a prevăzut ca Sfânta Catedrală să fie construită pe un teren de aproximativ 13.814 mp în Parcul Carol, în spatele mausoleului din parc, în fața căruia a fost amplasat Mormântul Eroului Necunoscut.

Traian Băsescu, în calitate de primar general al Bucureștiului, declara la acea vreme că nu va elibera autorizație de construcție pentru catedrală în acel amplasament și că Parcul Carol „nu va fi afectat”.

Traian Băsescu, în calitate de primar, a atacat, de asemenea, în justiție, un ordin al ministrului Culturii prin care o parte din Parcul Carol fusese declasată din categoria monumentelor istorice pentru a permite construcția.

„Open Sources” preciza că Traian Băsescu nu era împotriva ideii unei catedrale în sine, ci împotriva amplasamentului propus în parc.

În 2005 a fost stabilit ca Sfânta Catedrală va fi construită pe terenul de pe Dealul Arsenalului, în proximitatea Casei Poporului, fiind alocată o suprafață de circa 110.000 m².

În 2007 a fost adoptată Legea nr. 376 privind ansamblul arhitectural de astăzi.

În 2011 au început lucrările la infrastructura subterană, iar în 2013 construcția a ajuns la nivelul solului.

Între 2016–2019 au fost finalizate turlele, acoperișurile din cupru și clopotele.

Potrivit „Open Sources” / Libertatea.ro, „un element remarcabil este clopotul principal, cu o greutate de 25 de tone, fiind unul dintre cele mai mari clopote cu balans liber din Europa. În total, cele șase clopote ale Catedralei cântăresc 33 de tone.”

După 15 ani, lucrările pentru înălțarea Catedralei Mântuirii Neamului au fost încheiate!

Catedrala Mântuirii Neamului este astăzi cea mai mare biserică ortodoxă din Europa de Est.

Catedrala Mântuirii Neamului impresionează, dincolo de orice alte speculații, efortul constructorilor fiind vizibil, dar și sufletul care vibrează în fiecare pictură și plăcuță de mozaic!

Catedrala Mântuirii Neamului are lungimea de aproximativ 126 de metri și lățimea de aproximativ 67,7 metri.

Cu o înălțime de peste 120 de metri și o capacitate de 6.000 de persoane, Catedrala domină orașul București!

Suprafața interioară a picturilor în mozaic este de aproape 25.000 m², ceea ce o situează printre cele mai spectaculoase decorațiuni sacre din lume!

Crucea de pe turla principală, montată în 2025, măsoară șapte metri și cântărește aproape șapte tone!

Cele opt turle simbolizează provinciile istorice unite sub aceeași credință, iar interiorul, decorat integral în mozaic, este de o frumusețe aparte – o îmbinare între tradiția bizantină și arta modernă.

Potrivit sursei menționate, „27 de uși din bronz, de 800 kg fiecare. Cele 27 de uși de bronz ale Catedralei Mântuirii Neamului sunt decorate cu reprezentări ale Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului, Sfinților Apostoli și sfinților români.”

În comparație cu alte edificii simbolice, Catedrala Mântuirii Neamului se apropie ca dimensiuni și monumentalitate de legendara Hagia Sofia din vechiul Constantinopol, actualul Istanbul, capodoperă bizantină ridicată în secolul al VI-lea, care a inspirat arhitectura ortodoxă de-a lungul a peste 1.400 de ani.

Deși Hagia Sofia rămâne un reper de măreție și echilibru între artă și spiritualitate, catedrala românească poate fi continuatoarea acelei tradiții, adaptată epocii moderne – un simbol al rezistenței și continuității credinței creștine.

Cu toate acestea, întrebările nu întârzie să apară!

Înălțarea Sfintei Catedrale este un act de credință sau un act de putere?

Cât aur trebuie să punem pe cupolă ca să strălucim în ochii lumii, dar nu și în ochii lui Dumnezeu?

Catedrala a costat, potrivit „Open Sources”, peste 300 de milioane de euro, finanțați în proporție de 90% din bani publici.

Suma a stârnit controverse!

Cum poți să justifici un asemenea efort într-o țară în care spitalele se prăbușesc, școlile se sting, iar bătrânii trăiesc din pensii de rușine, impozitate de „reformă”?

Răspunsul nu este imposibil!

În condițiile în care România are o datorie externă de peste 210 miliarde de euro, dobânda anuală plătită fiind de circa 1 miliard de euro, construirea Catedralei Mântuirii Neamului, sub preocuparea Bisericii Ortodoxe Române, poate fi dovada clară că, dincolo de sărăcie, se poate lăsa ceva și pentru generațiile viitoare!

Catedrala Mântuirii Neamului a fost construită cu bani primiți, în proporție de 90%, de la bugetul public.

Bugetul public înseamnă inclusiv taxe și impozite plătite de poporul român, dacă mai suntem un popor!

Românii au plătit datoria externă în martie 1989. Tot românii au plătit și plătesc „găurile” guvernanților care nu pot fi trași la răspundere pentru jaf și irosirea resurselor naturale interne!

Cât a costat Metroul București? Cât a costat Casa Poporului?

Cât a costat industria românească ajunsă astăzi la fier vechi sau obiect de arheologie?

Cum a ajuns România dintr-o țară fără datorii la băncile străine într-o țară cu împrumuturi uriașe, unele cu scadență peste 30 de ani, și cu resursele naturale vândute?

Considerând istoria recentă, din ultimii 35 de ani, poate că nimic nu a fost întâmplător!

Astăzi, Catedrala Mântuirii Neamului aduce aminte că atunci când există voință, totul poate fi posibil!

Catedrala Mântuirii Neamului trebuie să fie o chemare la conștiință!

Dar ce folos să ridici ziduri spre cer, dacă între oameni se ridică ziduri tot mai groase – ale nepăsării și ale dezbinării?

Cine mai are puterea să strângă în suflet iertarea?

Bunul Dumnezeu să ne lumineze mintea!

România, încotro?

Nicolae Radu a ocupat functii importante in sistemul national de securitate precum: Sef Centru de Expertiza Psihologica in cadrul SPP, Director Imputernicit la Centrul de Psihosociologie al MAI, consilier secretar de stat MAI, consilier CSAT, Administratia Prezidentiala si purtator de cuvant al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza".

Radu Nicolae este profesor universitar dr. in cadrul Universitatii "Spiru Haret" din Bucuresti. Din anul 2018, in calitate de profesor asociat, a predat cursuri de Ledership, Laborator de specialitate - Servicii de informatii si Psihopatologie militara in cadrul Universitatii Bucuresti.

Din anul 2015, Nicolae Radu este abilitat conducator de doctorat pentru Informatii si securitate nationala in cadrul Universitatii Nationale de Aparare "Carol I".

In prezent, Nicolae Radu are preocupari operationale in spatiul intelligence, de prevenire si combatere a terorismului, dar si in zona psihologiei aplicate pentru personalul destinat misiunilor speciale tip Sayeret Matkal din cadrul Israel Elite Special Forces Unit si General Staff Reconnaissance Unit 269.

